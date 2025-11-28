Актер рассекретил имя новорожденного ребенка.

Известный британский актер Йоан Гриффит, сыгравший в фильмах "Фантастическая четверка", "Плохие парни: Все или ничего", "Титаник", "102 далматинца" и во многих других киноработах, в третий раз стал отцом.

Радостной новостью он поделился в своем Instagram. Оказалось, что его жена-актриса Бьянка Уоллес родила дочь еще 2 ноября.

"Ноябрь был важным... Имя: Мила Мэй Гриффит. Дата рождения: 2 ноября 2025 года. Дети: Абсолютно счастливы. Папа и мама: Влюблены в нашего маленького ангелочка", - подписал кадр в роддоме актер.

Кстати, лицо малышки звездные родители решили пока не показывать.

К слову, в апреле этого года Бьянка и Йоан сыграли свадьбу после четырех лет отношений. Для 52-летнего актера это уже второй брак. Ранее он был женат на актрисе Элис Эванс, с которой прожил вместе 14 лет и у них есть двое общих дочерей Элла и Элси.

