Експерт зауважив, що в документах а ні слова не сказано про покарання воєнних злочинців.

Обидва "мирні плани", як від США- Росії, так і від європейців це, по суті, капітуляція України.

Про це в етері Радіо NV розповів Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру.

Він наголосив, що все те, що українцям зараз "напарюють", це умови капітуляції. Дикий вважає, що план США з 28 пунктів, складений на умовах Росії, це "план ганебної капітуляції".

Видео дня

"Натомість європейці спробували розробити план почесної капітуляції з 24 пунктів. Але обидва – це плани капітуляції. І в усіх цих планах, які обговорюються, є один вкрай важливий елемент – звільнення від покарання військових злочинців, тобто передбачається, що ніхто ні за що не відповість", - наголосив Дикий.

За його словами, виходить, що в України мало надії на міжнародне правосуддя. "В такому разі виходить, що FP-1 або "Фламінго" є набагато кращим інструментом правосуддя, а ніж Гаазький суд", - додав він, говорячи про удари дронами по кадировському підрозділу "Ахмат" в Чечні 27 листопада.

За його словами, "кадировці" не відзначаються в боях в Україні, але вони показали себе в каральних функція на окупованих Росією українських землях, а також вони були першими на цій війні, хто почав практикувати страти українських полонених.

Удари по Чечні

Як повідомляв УНІАН, українські безпілотники атакували кілька військових частин у Чечні. Серед уражених обʼєктів була і територія 141-го окремого спеціального мотострілецького полку "Ахмат-Північ", розташована у Байсангурівському районі Грозного.

Ппісля прильоту будівля була охоплена вогнем. Площа пожежі там становила понад 500 кв м.

Зазначалося, що, починаючи з 2022 року, цей полк бере участь у війні Росії проти України. Здебільшого його бійці застосовуються як війська другого ешелону. Бійці полку також виконують функції особистої охорони глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Вас також можуть зацікавити новини: