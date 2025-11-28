В некоторых регионах убытки от воровства велосипедов превышают потери от кражи машин.

Кражи того или иного имущества, вероятно, происходят всю историю человечества. Всегда находятся преступники, которые хотят поживиться тем, что им не принадлежит. Однако, многих может удивить, где чаще всего воруют велосипеды. Это не страна третьего мира или государство в далекой части земного шара, а член Евросоюза и НАТО - Германия.

Мы разобрались, почему кража велосипедов так распространена там и что с этим делают.

Как часто воруют велосипеды в Германии

Как пишет издание zdf heute, каждые две минуты в этой стране крадут одно такое транспортное средство. Далее оно появляется в магазинах соседних стран.

Немецкая страховая ассоциация посчитала, что в 2024 году убытки от кражи велосипедов составили 160 миллионов евро. Однако эта цифра не включает в себя транспортные средства, которые не были застрахованы.

По данным расследования издания от 2025 года, убытки от краж велосипедов по всей Германии составляют 340 миллионов евро или 1373 евро на одну единицу.

Стоит отметить, что в четырех немецких землях финансовые потери из-за таких случаев даже выше, чем от похищенных автомобилей. В некоторых случаях разница между показателям почти в два раза. Чаще всего воров привлекают электровелосипеды, которые стоят гораздо дороже обычных.

Самих преступников можно условно поделить на две группы. Первая совершает кражи, чтобы получить деньги для удовлетворения своей зависимости. Также встречаются целые группы злоумышленников, которые за короткое время могут украсть 10-20 транспортных средств.

Дорогие модели после кражи быстро переправляют за границу и продают потом через маркетплейсы. Как только они оказываются за пределами Германии, местная полиция больше ничего сделать не может.

Если говорить о том, что делать, если украли велосипед в Германии, то стоит упомянуть один нюанс. Как пишет WSM, раскрываемость таких преступлений гораздо ниже, чем в других категориях. В среднем раскрывают только одну из десяти краж. В городах этот показатель достигает мизерных 5%.

Таким образом, сильно надеяться на возврат транспортного средства не стоит. Однако, если оно было застраховано на такой случай, вы сможете возместить какое-то количество средств и приобрести новый велосипед.

