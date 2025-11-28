Путин заявил о боевых действиях в 'Комсомольске', которого не существует

Российский диктатор Владимир Путин заявил о боевых действиях в "Комсомольске", которого на самом деле не существует ни на Донбассе, ни в Украине в целом.
Как сообщает "Астра", во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан Путин рассказал о ситуации в Покровске и Мирнограде, а затем неожиданно перешел к "Комсомольску".
Он назвал его северо-восточным городом на Донбассе. По его словам, в этом городе продолжаются боевые действия, а ВС РФ "освободили уже значительное количество зданий".
Однако на указанном участке фронта нет города с таким названием. Вероятно, Путин имел в виду Константиновку. На самом деле город с прежним названием Комсомольск расположен в Полтавской области, и с 2016 года он официально переименован в Горишние Плавни в рамках закона о декоммунизации.
Большинство прокремлевских СМИ и Z-каналов процитировали слова Путина без уточнений.
Другие заявления Путина
Как сообщал УНИАН, во время этой же пресс-конференции Путин сделал ряд важных заявлений об Украине. В частности, в начале выступления диктатор пытался демонстрировать конструктивность:
- назвал план Дональда Трампа "перспективной основой";
- заявил о "серьезной готовности" к переговорам;
- даже согласился обсуждать вопросы европейской безопасности.
Но эта мягкость быстро растворилась, как только разговор коснулся деталей. Sky News пишет, что это были четкие сигналы неготовности идти на компромиссы.