Путин заявил о боевых действиях в 'Комсомольске', которого не существует

Диктатор обмолвился о боевых действиях в несуществующем на Донбассе "Комсомольске", вероятно имея в виду Константиновку

Российский диктатор Владимир Путин заявил о боевых действиях в "Комсомольске", которого на самом деле не существует ни на Донбассе, ни в Украине в целом.

Как сообщает "Астра", во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан Путин рассказал о ситуации в Покровске и Мирнограде, а затем неожиданно перешел к "Комсомольску".

Он назвал его северо-восточным городом на Донбассе. По его словам, в этом городе продолжаются боевые действия, а ВС РФ "освободили уже значительное количество зданий".

Однако на указанном участке фронта нет города с таким названием. Вероятно, Путин имел в виду Константиновку. На самом деле город с прежним названием Комсомольск расположен в Полтавской области, и с 2016 года он официально переименован в Горишние Плавни в рамках закона о декоммунизации.

Большинство прокремлевских СМИ и Z-каналов процитировали слова Путина без уточнений.

Другие заявления Путина

Как сообщал УНИАН, во время этой же пресс-конференции Путин сделал ряд важных заявлений об Украине. В частности, в начале выступления диктатор пытался демонстрировать конструктивность:

назвал план Дональда Трампа "перспективной основой";

заявил о "серьезной готовности" к переговорам;

даже согласился обсуждать вопросы европейской безопасности.

Но эта мягкость быстро растворилась, как только разговор коснулся деталей. Sky News пишет, что это были четкие сигналы неготовности идти на компромиссы.

