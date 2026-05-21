Гендерный камуфляж и вампирский гротеск: чем удивит 13-я 'Неделя австрийского кино'

Радикальная историческая драма "Роуз" и эксцентричный хоррор-детектив "Кровавая графиня" станут настоящей находкой для киноманов.

Уже сегодня, 21 мая 2026 года, киевский кинотеатр "Жовтень" традиционно превратится в главную площадку для ценителей европейского артхауса – здесь стартует уже 13-я "Неделя австрийского кино".

В программе – пять фильмов, каждый из которых успел завоевать признание на международных фестивалях. Для подробного разбора УНИАН совместно с одним из организаторов мероприятия, кинокомпанией "Артхаус Трафик", выбрали два главных полюса фестиваля этого года: радикальную историческую драму "Роуз" и эксцентричный хоррор-детектив "Кровавая графиня", которые предлагают два совершенно разных взгляда на природу человеческой жестокости и свободы.

"Роуз": выживание как перформанс и новый триумф Сандры Гюллер

В Украину привезли один из самых громких европейских релизов года, снятый режиссером Маркусом Шляйнцером, чей почерк зрители помнят по бескомпромиссной ленте "Анджело". Его новая историческая драма "Роуз" уже собрала солидный урожай наград: от премии Томаса Плуха за лучший сценарий на австрийском фестивале Diagonale до главного актерского признания – "Серебряного медведя" Берлинале-2026 за лучшую главную роль.

Эта награда досталась Сандре Гюллер, которая после "Анатомии падения" и "Зоны интереса" окончательно закрепилась в статусе первой скрипки современного европейского кино. В "Роуз" она играет настолько тонко, что само ее присутствие в кадре держит зрителя в состоянии постоянной тревоги.

"Роуз" – один из главных кинохитов года, которому пророчат успех на мировых фестивалях и номинацию на "Оскар". Исполнительница главной роли Сандра Гюллер уже получила награду на Берлинале, в очередной раз подтвердив статус одной из сильнейших актрис Европы. Эта утонченная черно-белая драма благодаря филигранной актерской игре глубоко исследует темы власти, гендерных конструктов и сложные механизмы взаимоотношений между мужчиной и женщиной", – рассказал Илья Дядик, программный директор фестиваля "Неделя австрийского кино".

События фильма разворачиваются в Европе, выжженной Тридцатилетней войной. В глухой, одичавшей деревне появляется загадочный солдат Роуз. Он называет себя наследником полуразрушенного местного поместья. Крестьяне, привыкшие к мародерам всех мастей, встречают чужака с яростной подозрительностью. Однако поддельный документ на землю – самая маленькая из тайн Роуз. Под тяжелым мужским мундиром и вымышленным именем скрывается женщина. Ее гендерный камуфляж – это не причудливый трюк, а единственный способ выжить в патриархальном аду XVII века. Ради шанса на новую, безопасную жизнь она готова пойти до конца, даже на официальный брак с дочерью местного фермера.

Шляйнцер полностью деконструирует жанр костюмированной драмы. Здесь нет дворцового глянца; его история – это смесь грязи, холода, бедности и тотального страха перед "другим". Вместе с Гюллер в фильме снялись Каро Браун, Мариза Гровальдт и Годегард Гизе, которые создали удивительно органичный ансамбль. "Роуз" – тяжелое, но визуально безупречное кино о том, что человеческая идентичность иногда является единственным, хотя и смертельно опасным инструментом для спасения.

"Кровавая графиня": Изабель Юппер в неоновой Вене

Если "Роуз" погружает в мрачную реальность, то комедийный хоррор-детектив "Кровавая графиня" от легенды немецкого киноавангарда Ульрике Оттингер – это чистый синефильский гротеск. Мировая премьера фильма также состоялась на нынешнем Берлинале, и это, бесспорно, самое эксцентричное событие фестивальной программы.

Главным показателем качества здесь выступает актерский тандем иконы французского кино Изабель Юппер ("Пианистка", "Она", "8 женщин", "Моя маленькая принцесса", "Самая богатая женщина мира") и звезды австрийского экрана Биргит Минихмайр ("Бункер", "Белая лента", "Ход короля"), к которым присоединился Томас Шуберт ("Дыхание", "Темная долина").

Сюжет балансирует на грани поп-арта и черного юмора. Знаменитая серийная убийца, графиня Батори, просыпается после своего многовекового "сна красоты" и оказывается... в современной Вене. Вместе с преданной горничной аристократка-вампирша отправляется на поиски живительного красного эликсира. В то же время на графиню объявляют настоящую охоту: на ее след выходят эксцентричный племянник, его психотерапевт, профессиональные вампирологи и венская полиция. Все они стремятся раздобыть таинственную книгу, которая угрожает существованию всего вампирского рода.

"Политико-философская хоррор-сатира интригует не только жанровым миксом, но и действительно мощным актерским составом. Лента предлагает свежий и нетривиальный взгляд на миф о венгерской графине Эржебет Батори. После многих лет забвения она внезапно возвращается в Вену, где попадает в водоворот причудливых встреч с целой галереей эксцентричных и загадочных персонажей", – отметил Илья Дядик.

Ульрике Оттингер создала изящный, ироничный пастиш на вампирский кинематограф. Вместо банальных скримеров режиссер предлагает интеллектуальный абсурд, роскошные костюмы и фирменную холодную грацию Юппер, которая созерцает современный мегаполис с презрением древнего зла.

Нынешняя "Неделя австрийского кино" предлагает удивительный эмоциональный контраст. "Роуз" подойдет тем, кто ценит глубокое психологическое напряжение, историческую достоверность и филигранную актерскую игру Сандры Гюллер. А вот "Кровавая графиня" – идеальный выбор для любителей стильного визуала, черного юмора и актерской харизмы Изабель Юппер.

