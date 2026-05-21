23-летний сын Осадчей планирует вернуться в Украину: ведущая сделала заявление

Известная украинская ведущая Катерина Осадчая заявила, что ее 23-летний сын Илья от бизнесмена и политика Олега Полищука планирует возвращаться в Украину после учебы в США.

"Он завершает обучение, заканчивает магистратуру и планирует возвращаться в Украину. Его направление – информационные технологии, анализ больших данных и искусственный интеллект. Думал ли оставаться за границей? Он говорит о возвращении, и я уверена, что профессионалы с такими знаниями нужны Украине", - заявила ведущая в интервью Oboz.ua.

На вопрос, как часто она сейчас видится со старшим сыном, Осадчая отметила, что "с этим все хорошо".

Также ведущая отреагировала на публичное заявление мужа Юрия Горбунова о том, что он мечтает о дочери.

"Нет… Мне кажется, мы должны быть сознательными родителями. Важно же не только родить детей, но и поставить их на ноги", - сказала Осадчая.

Что касается младших сыновей, то, как поделилась ведущая, они "абсолютно разные":

"Иван очень активный, энергичный, ему все интересно, он хочет все попробовать, постоянно в движении. А Даниил – более спокойный, более усидчивый. Даже в мелочах это видно: если Иван, например, не любит учить стихи, то Даниил – наоборот, с удовольствием их запоминает и рассказывает".

