Путин выступил с заявлением о 'новых угрозах' и применении ядерного оружия РФ

Диктатор назвал применение ядерного оружия "крайней и исключительной мерой".

Российский диктатор Владимир Путин назвал использование ядерного оружия "крайней и исключительной мерой обеспечения национальной безопасности" России. Об этом он сказал 21 мая во время совместных учений армий РФ и Беларуси по управлению тактическим и ядерным вооружением. Его заявление привели российские СМИ.

"Использование ядерного оружия – это крайняя и исключительная мера обеспечения национальной безопасности нашего государства", – заявил кремлевский правитель.

Вместе с тем, как заявил он, "учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков", ядерная триада России "должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне".

"В ходе совместных учений предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего – действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь", – сказал Путин.

Также он сообщил, что "в рамках учений будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет".

Ядерные учения РФ и Беларуси

Как сообщал ранее УНИАН, 19 мая Россия заявила о начале ядерных учений "в условиях угрозы агрессии". В Минобороны РФ анонсировали, что в них примут участие более 64 тысяч военных и более 7,8 тысячи единиц техники. Также и в Беларуси объявили о начале военных учений по боевому применению ядерного оружия.

21 мая Минобороны РФ сообщило, что в рамках учений Россия доставила в Беларусь ядерные боеприпасы. В ведомстве страны-агрессора заявили о "отработке белорусскими военными задач по получению боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", оснащении ими ракет-носителей и скрытом выдвижении в назначенный район для подготовки к проведению пусков".

В Кремле заявили, что ядерные учения РФ и Беларуси являются сигналом для НАТО и Европы. Как выразился пресс-секретарь Дмитрий Песков, "любые учения являются частью военного строительства и любые учения являются сигналом".

