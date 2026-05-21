Этот маникюр в стиле 70-х станет хитом лета: 11 эффектных дизайнов (фото)

Если вам хочется яркого и необычного нейл-дизайна, эта подборка точно пригодится.

Мода постоянно возвращает тренды прошлых десятилетий, и сейчас эстетика 70-х снова оказалась на пике популярности - в том числе и в маникюре, пишет журнал Parade.

Отмечается, что в те годы особенно востребованным был стиль бохо. В гардеробах преобладали замша, вельвет, вязаные элементы и другие фактурные материалы, а образы с интересными текстурами считались настоящим хитом. Поэтому неудивительно, что маникюр в стиле 70-х снова вдохновляет любителей винтажной эстетики.

Маникюр в стиле 70-х - что важно знать

Как пишет журнал, 1970-х стали особенно популярны длинные акриловые ногти с натуральным эффектом, однако современный маникюр в этой эстетике вовсе не обязан быть длинным. Классический французский маникюр отлично подходит для любой формы и длины ногтей. Также в духе того времени остаются цветочные мотивы, плавные завитки и различные геометрические узоры - универсальный вариант для любого сезона.

Видео дня

Маникюр в стиле 70-х - какие оттенки подходят

По словам стилистов, главная особенность такого дизайна – разнообразие цветов. Для вдохновения можно использовать горчичный, бордовый, зеленый оттенок авокадо, кирпично-оранжевый, ржаво-красный или коричневый.

Не менее актуальны и яркие психоделические оттенки - насыщенный розовый, желтый или оранжевый. Чаще всего в эстетике 70-х преобладают теплые цвета, но при желании можно гармонично вписать практически любую палитру.

Маникюр на лето 2026 в стиле 70-х - лучшие дизайны

В моде яркие завитки, ромашки, геометрия и теплые ретро-оттенки снова. Стилисты рекомендуют следующие смелые и атмосферные дизайны:

Яркая психоделика. Такой дизайн от сразу привлекает внимание. Смайлики, сердечки, цветы и фирменные завитки создают по-настоящему веселое настроение.

Завитки в стиле заката. Белоснежная база делает цветные линии в маникюре еще выразительнее. Теплые оттенки и плавные формы отлично передают атмосферу ретро.

Зеленые цветочные акценты. Минималистичный, но заметный дизайн с ромашками делает главным акцентом модный зеленый оттенок авокадо. Отличный выбор для поклонников зеленой палитры.

Теплая весенняя радуга. Полосы в оттенках оранжевого, ржавчины и голубого вместе с нежными ромашками в таком дизайне создают очень уютное и позитивное настроение.

Смелая геометрия. Этот маникюр сочетает выразительные геометрические элементы в темно-синих, горчичных, бордовых и зеленых оттенках, идеально передавая дух 70-х.

Художественная абстракция. Яркие абстрактные детали в таком дизайне выглядят современно и при этом отлично отражают эстетику прошлого десятилетия.

Милые ромашки. Этот дизайн объединил классический френч и нежные ромашки, благодаря чему маникюр выглядит одновременно ярко и элегантно.

Коричневый flower power. Маникюр в коричневой гамме - от светло-кремовых до насыщенных темных оттенков - идеально передает спокойную цветовую палитру 70-х.

Лето в стиле 70-х. Смайлики, сердечки, цветы и рисунок заката в этом дизайне вызывают ассоциации с теплыми летними днями и атмосферой свободы.

Завитки, цветы и стразы. В этом маникюре гармонично сочетаются нежные стразы, цветочные элементы и пастельные завитки с яркими розовыми акцентами.

Сдержанные завитки. Нюдовая основа и теплые плавные линии в таком дизайне делают этот маникюр лаконичным, но очень стильным вариантом в эстетике 70-х.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой маникюр отрастает незаметно.

Вас также могут заинтересовать новости: