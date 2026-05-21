В Конституционный Суд подали жалобу из-за ретроспективного применения '10% ограничения' в закупках электроэнергии

Решения Верховного Суда по делам о публичных закупках электроэнергии фактически начали применяться ретроспективно, что создает серьезные риски для поставщиков, заявила адвокат по вопросам энергетического права Олеся Серебряник.

По ее словам, проблема заключается в том, что правила, по которым рынок работал ранее, сейчас начали оцениваться судами иначе.

"Ну, на сегодняшний день у нас ретроспективно применять решения, как мы видим по судебной практике, можно только на основании решения суда. То есть, у нас закон не имеет обратной силы, однако решения Большой Палаты или Верховного суда, просто коллегии судей или Большой Палаты, к сожалению, у нас имеют ретроспективное применение", - отметила Серебряник.

В связи с этим в Конституционный Суд уже подали конституционную жалобу относительно применения норм в таких делах, в частности относительно "10% ограничения" при изменении цены в договорах закупки электроэнергии.

По словам адвоката, Конституционный Суд имеет право не только признать норму неконституционной, но и установить, что она была применена судами способом, не соответствующим Конституции.

"То есть, можно признать норму, Конституционный Суд имеет право признать норму неконституционной, тогда эта норма является неконституционной с момента принятия решения Конституционным Судом. Или у них есть еще основания, согласно части 3 статьи 89 закона о Конституционном суде, признать норму конституционной, однако в резолютивной части своего решения написать, что эта норма является конституционной, но применена в окончательном судебном решении способом, не предусмотренным Конституцией", - пояснила Серебряник.

Она подчеркнула, что в случае такого решения Конституционного Суда может быть пересмотрена и сама позиция Большой Палаты Верховного Суда относительно применения "10% ограничения".

"Соответственно, это будет основанием для пересмотра окончательного судебного решения по исключительным обстоятельствам. И, кроме того, это обязательное основание как раз для отступления от заключения Большой Палаты", - сказала адвокат.

Ранее вице-президент Energy Club Ирина Дмитроца подчеркнула, что коммунальные предприятия и больницы не могут найти поставщиков электроэнергии, ведь они не выходят на тендеры из-за действующих правил закупок.

