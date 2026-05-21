Не по 30 гривень: в Киеве подсчитали, сколько должен стоить проезд

Эта модель гораздо более доступна для пассажиров и основана на опыте ЕС.

Киевские власти хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривень за билет. В то же время в общественной организации "Пассажиры Киева" предлагают другую модель оплаты проезда, которая принесет больше доходов в городской бюджет и сэкономит деньги жителям столицы. Свое предложение ОО обнародовала в Facebook.

Система предусматривает отказ от отдельной оплаты за пользование каждым видом транспорта, которую сейчас нужно осуществлять при входе. Европейская модель предусматривает введение билетов по времени без дополнительной оплаты при пересадке с одного вида транспорта на другой:

20 грн – билет на 45 минут, базовый тариф;

30 грн – билет на 90 минут;

80 грн – билет на сутки;

1000 грн – проездной на месяц, с его активацией в любой день.

В настоящее время текущая цена месячного проездного на все виды транспорта в Киеве составляет 1300 гривень.

"Реализация этого предложения позволит увеличить доход транспортных предприятий вдвое и сэкономить городскому бюджету около 2,5 млрд грн в год. Эти средства можно направить на обновление подвижного состава и ремонт инфраструктуры", – говорят активисты.

Такая система будет стимулировать пассажиров активнее покупать проездные, которыми сейчас в Киеве пользуются лишь около 1% горожан, хотя в европейских столицах обычный показатель составляет 75–80%.

"Киев до сих пор живет по устаревшей модели оплаты проезда, где постоянные пассажиры и туристы или те, кто ездит раз в месяц, платят почти одинаково. Мы предлагаем перейти на европейскую модель, где приоритет отдается тем, кто пользуется общественным транспортом регулярно", – отмечают активисты.

18 мая появилась информация о планах КГГА повысить стоимость проезда в столичном транспорте сразу в четыре раза – с 8 до 30 гривень за одну поездку с 15 июня.

Эксперты называют предложенные тарифы "космическими" и "взятыми с потолка". Киев может резко ворваться в топ самых дорогих по стоимости проезда столиц Европы, указывают они.

