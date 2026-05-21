Россия планирует захватить один из областных центров: в ДШВ назвали вероятные города

Речь идет не о создании буферной зоны, а именно о захвате городов.

Перед россиянами стоит задача захватить один из областных центров Украины. Об этом рассказал спикер 8 корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вадим Карпьяк в эфире телеканала "Мы-Украина".

"Их задача – захватить какой-то областной центр. И они бы очень хотели, чтобы это были Сумы или Харьков. В нашей зоне ответственности они продвигаются на Сумы. Раньше люди очень часто говорили, что они создают буферную зону. Но объективно, те события, которые происходят в течение последних месяцев, не подтверждают, что это буферная зона. Россияне хотели бы захватить столько, сколько смогут", – сказал Карпьяк.

Он добавил, что у россиян нет задачи создать буферную зону, чтобы Силы обороны не смогли повторить Курскую операцию. Вместо этого они пытаются захватить как можно больше украинской территории.

"Они стараются наступать. То есть они осуществляют наступательные действия, попытки наступательных действий. И их цель, как минимум, захватить Сумы, как областной центр. Им это не удается, но никто не сказал, что они отказались, поэтому они давят сейчас", – добавил Карпьяк.

Наступление РФ: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что захватчики готовят наступление на Украину с севера. Он отметил, что у врага есть пять сценариев расширения войны из этого региона, а Силы обороны, в свою очередь, готовят ответ по каждому из этих вариантов.

Между тем аналитик Deep State Роман Погорилый сообщил, что РФ захватила Покровск и Мирноград в Донецкой области. По его словам, враг в этих городах уже выстраивает плацдарм для дальнейшего наступления в Донецкой области. Он отметил, что следующей вероятной целью врага в этом регионе может стать Доброполье.

