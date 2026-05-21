Одну из стран накрыл аллергический взрыв из-за 70-летней ошибки: что произошло

Массовая аллергия оказалась следствием послевоенной программы по массовой высадке кедровых и кипарисовых лесов в 1950-х годах.

В Японии стремительно обостряется проблема сезонной аллергии, которая уже приобрела масштабы национального кризиса. По оценкам, симптомы средней и тяжелой степени наблюдаются у около 43% населения, а причиной этого называют лесную политику, введенную более 70 лет назад, пишет BBC.

В феврале в соцсетях стали вирусными видео из японских лесов, где в воздух поднимались густые "облака", похожие на дым. На самом деле это была пыльца, которая каждую весну массово распространяется из лесных массивов и достигает городов.

Из-за этого миллионы японцев каждый год вынуждены носить маски и принимать антигистаминные препараты, а сенная лихорадка – или аллергический ринит – стала одной из главных проблем здравоохранения.

Причина этой ситуации уходит корнями в период после Второй мировой войны, когда Япония столкнулась с масштабной вырубкой лесов из-за дефицита энергии.

Чтобы быстро восстановить зеленые зоны, власти запустили программу массового лесопосадок, высадив преимущественно два быстрорастущих вида – японский кедр суги и кипарис хиноки.

Сегодня эти монокультурные плантации занимают около пятой части территории страны – примерно 10 миллионов гектаров.

Почему пыльца стала проблемой

Именно эти деревья производят большое количество легкой пыльцы, которая легко разносится ветром в города. С возрастом деревьев (более 30 лет) ее количество только растет, что и привело к нынешнему пику аллергий.

По словам исследователей, проблема усугубляется массовостью и синхронностью цветения больших лесных массивов.

Помимо симптомов аллергии, пациенты сталкиваются с нарушением сна, снижением концентрации и повышенным риском развития астмы.

Экономические потери в пиковый сезон оцениваются примерно в 1,6 млрд долларов в день – из-за больничных и падения потребительской активности.

Япония ищет решение

Правительство признало проблему национальной еще в 2023 году и объявило план сократить количество пыльцы на 50% в течение 30 лет.

Среди мер – вырубка части плантаций суги и замена их более разнообразными лесами, а также высадка сортов с низким уровнем пыльцы.

Однако эксперты предупреждают, что полная замена лесов – чрезвычайно сложная задача, которая может длиться десятилетиями.

В некоторых городах уже реализуются пилотные проекты по восстановлению биоразнообразия. Вместо монокультур постепенно возвращают смешанные леса из разных видов деревьев.

Исследователи отмечают, что такие экосистемы не только уменьшают количество пыльцы, но и лучше защищают от оползней и способствуют восстановлению дикой природы.

Несмотря на масштабные планы, большинство японских лесов по-прежнему остаются плантационными. Экологи подчеркивают: без системной реформы лесного хозяйства страна рискует еще долго жить с "вечным сезоном аллергии".

