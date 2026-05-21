Россияне обвешали свои корабли 'мангалами': Плетенчук ответил, защищает ли это

Такие "надстройки" используются для предотвращения прямого контакта ударного дрона, например FPV.

Россияне начали защищать свои противодиверсионные катера от украинских дронов "мангалами" – металлическими надстройками, которые ранее наблюдались на бронетехнике и танках.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он отметил, что логика оккупантов понятна, но 100-процентной гарантии от поражения это не дает.

Пресс-секретарь рассказал, что такие противодиверсионные катера россиян всегда выходят в море и выполняют определенные задачи, и именно такие единицы в последнее время попадают под удары Сил обороны.

Что касается средств защиты – здесь нет никакого ноу-хау, ведь так называемые "мангалы" появились еще в 2014 году на украинской технике – как защита от РПГ, рассказал пресс-секретарь.

"Сейчас их ("мангалы" – УНИАН) используют, чтобы предотвратить непосредственный контакт ударного дрона, например, FPV, с корпусом для того, чтобы минимизировать последствия этого удара. На самом деле это вполне логичное решение", – сказал Плетенчук.

Он добавил, что появление "мангалов" на российских катерах означает, что противник понимает опасность – "туда достает и достает прицельно".

"Даже если это защищает – это верхняя проекция. То есть та часть, которая над водой. Это зависит от класса дрона, который будет бить. От того, насколько он удачно или неудачно попадет, потому что все равно открытые части останутся… В таких ситуациях защиты лишней не бывает. Но что касается ударов с воды, например, с применением надводных дронов, то это никак не поможет", – подчеркнул спикер.

Тактика прошлых поражений, добавил военный, со стороны, в частности, ВМС Украины показала, что защититься сетками невозможно. Ведь, если обвалять дополнительной защитой нижнюю часть судна, это повлияет на мореходные свойства данной единицы.

Как россияне защищают свою технику

Напомним, оккупанты начали защищать свои корабли от украинских дронов "мангалами" – металлическими навесами, которые ранее устанавливали на танки и бронетехнику. Фото конструкций опубликовал российский Z-канал "Два майора". Авторы утверждают, что сеткой-рабицей защитили уже "не один" корабль, а материалы были закуплены за "народные средства". В частности, Z-канал отмечал, что внешний фугасный подрыв путем отдаления хотя бы на пару метров позволяет спасти надстройку и личный состав. "Мангалы" появились, в частности, в Крыму – на противодиверсионном катере проекта 21980 "Граченок" ЧФ РФ и пограничных сторожевых кораблях проекта 22460 "Охотник".

