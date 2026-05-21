Украинские ветераны в Йельском университете: США и весь мир должны поддерживать Украину

Украинские ветераны, прошедшие пятидневные курсы в Йельском университете в рамках программы Фонда Виктора Пинчука "Ukrainian Veterans Leadership Program", убедили местных профессоров в том, что США и весь мир должны поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Об этом рассказал в эфире ICTV начальник медицинской службы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины Александр Фальштинский, один из участников обучения.

По его словам, одним из ключевых вопросов, который обсуждали ветераны с преподавателями Йеля, был украинский опыт ведения войны. И они сосредоточились на том, почему весь мир должен поддерживать Украину.

"Это было местами жестко. Они задавали неудобные вопросы о коррупции в нашей стране, о вызовах, с которыми мы сталкиваемся на поле боя. Но хочу вам уверенно заявить, что каждая из наших команд справилась со своей задачей. Мы убедили профессоров в том, что нужно поддерживать Украину. Что это наша общая борьба за демократию, за весь свободный мир, за ценности", – заверил начальник медицинской службы 7-го корпуса ДШВ Александр Фальштинский.

Напомним, 15 украинских ветеранов, среди которых четверо представителей 7-го корпуса ДШВ, прошли пятидневное обучение в Йельском университете. Это был пилотный запуск программы Фонда Виктора Пинчука Ukrainian Veterans Leadership Program.

