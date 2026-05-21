Цибульская поразила суммой гонорара и расходами на еду с коммуналкой

Певица честно ответила на ряд вопросов.

Известная украинская певица Оля Цибульская заявила, что в среднем тратит на еду около 1000 долларов в месяц.

"У нас большая семья", - заявила исполнительница в комментарии радио Maximum.

Также певица раскрыла, что на оплату коммунальных услуг в доме уходит 12 тысяч гривень в месяц, а самый большой гонорар, который ей когда-либо платили - 30 тысяч долларов.

Отвечая на вопрос о том, какая самая дорогая вещь у нее в гардеробе, Цибульская заявила, что это золотое кольцо с янтарем, которое ей подарили родители.

"Когда-то папа подарил его маме, когда они стали встречаться" - добавила артистка.

Что же касается того, какую самую дорогую вещь певица покупала себе сама, то, как она отметила, это были духи.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, что у них с мужем раздельный бюджет.

"Муж обеспечивает семейный быт, он отвечает за то, чтобы дома все было, а женщина удовлетворяет свои амбиции, свои потребности... То есть, муж оплачивает коммуналку, школу, вещи сыну, себе, а я трачу на себя и на свой бизнес. Например, я заработала на концерт, муж не вкладывал вообще", - отмечала она.

