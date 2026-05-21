Туристам из Европы будет проще добраться до Килиманджаро

Сразу три авиакомпании запускают новые маршруты в северную Танзанию.

Добраться до горы Килиманджаро, являющейся самой высокой горой Африке, из Европы станет проще.

Как пишет Euronews Travel, сразу три авиакомпании запускают новые маршруты в северную Танзанию. Причем один из них стартует уже в начале следующего месяца.

В частности, с 3 июня 2026 года бельгийская Brussels Airlines будет соединять Брюссель с международным аэропортом Килиманджаро дважды в неделю, по средам и субботам.

"Субсахарская Африка – наш второй дом, и мы рады добавить привлекательное направление в нашу сеть на этом прекрасном континенте. Танзания – одно из лучших мест для сафари, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в местную экономику, соединяя Килиманджаро с Брюсселем и другими городами", – заявила гендиректор Brussels Airlines Доротея фон Боксберг.

В то же время итальянская авиакомпания Neos планирует запустить на период с 14 июля по 20 октября 2026 года сезонный маршрут раз в неделю между миланским аэропортом Мальпенса и Килиманджаро, с продолением до Занзибара.

Кроме того, местная Air Tanzania начнет выполнять рейсы между лондонским аэропортом Гатвик и международным аэропортом Килиманджаро с июля 2027 года, будет как минимум три рейса в неделю.

При этом гендиректора Air Tanzaniaо Питер Уланги отметил, что авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов и в города ЕС.

Стоит также отметить, что новые маршруты облегчают доступ туристам и к нескольким другим знаковым туристическим местам внутри страны. Эта часть Танзании известна своим северным сафари-маршрутом, который включает в себя национальный парк Серенгети, кратер Нгоронгоро, озеро Маньяра и национальный парк Тарангире. Здесь можно увидеть крупнейшую в мире ежегодную миграцию животных, когда через этот район проходят более 1,5 миллиона антилоп гну и 250 000 зебр.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, на фоне обострения ситуации в воздушном пространстве стран Персидского залива из-за войны в Иране туристы стали искать прямые рейсы из Европы в Азию и Африку. И авиакомпании мгновенно на эти запросы отреагировали.

Одновременно европейские авиакомпании начали снижать цены на билеты, чтобы привлечь путешественников, отложивших покупку билетов из опасений, что нехватка авиационного топлива сорвет их отпускные планы.

