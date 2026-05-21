В НАТО сейчас есть проблема серьезнее, чем вероятный ядерный удар РФ по Украине, - эксперт

Крамаров рассказал, какие последствия грозят России в случае применения ею ядерного оружия.

НАТО должно не предупреждать о последствиях в случае применения Россией ядерного оружия, а выдвинуть жесткий ультиматум. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

"А эти последствия должны быть неизбежными не на словах, а они должны быть конкретными. То есть это должно быть как минимум то, что вся Европа, независимо от того, являются ли они членами НАТО или нет, почти все вступают в войну на стороне Украины. И это вот вся Европа воюет с Россией в таком случае", – сказал Крамаров.

В то же время он отметил, что главной проблемой для НАТО должен быть не страх перед применением ядерного оружия РФ, а вторжение БПЛА на территорию стран Балтии.

Видео дня

"Для меня удивительно, что они делают эти заявления в контексте Украины, когда дети в Литве во время учебы сидят под партами во время воздушных тревог. В то же время НАТО почему-то до сих пор беспокоится о применении ядерного оружия, что является очень маловероятным даже в нынешних условиях. Даже если там сейчас посчитать те проблемы, с которыми столкнулась РФ на линии разграничения, на линии фронта, в целом в их экономике. При этом почему-то для меня это такой парадокс, что НАТО думает об Украине, когда их истребители должны отражать атаку дронов над странами Балтии", – пояснил Крамаров.

Он отметил, что то, что Россия начала свою агрессию против Европы с стран Балтии, – это понятный шаг как с точки зрения логики, так и географии. В то же время заметил, что воздушные тревоги уже имеют последствия для этих стран.

"Мы же на собственном опыте знаем, что такое воздушная тревога. Это последствия и для экономики. Это последствия для морально-психологического состояния людей, которые вынуждены спускаться в укрытия, нормально не высыпаться, следующий рабочий день тоже довольно тяжелый. И вот с этим сейчас столкнулись страны Балтии. Мне кажется, что НАТО на сегодняшний день должно прежде всего заботиться именно о безопасности этих стран, а не об определенной, довольно минималистичной ядерной угрозе", – отметил Крамаров.

Что этому предшествовало

Напомним, в период с 19 по 21 мая в Беларуси проходят совместные с РФ учения по "подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". К ним, в частности, привлекли более 64 тыс. военных и более 7,8 тыс. единиц техники.

На фоне этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае применения ядерного оружия против Украины последствия для России "будут разрушительными". О каких именно последствиях идет речь – он не сообщил. В то же время Рютте отметил, что в НАТО следят за тем, что происходит в Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: