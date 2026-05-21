Почему изображение на Smart TV в магазине выглядит лучше, чем дома: дело в одной функции

Когда телевизор после покупки включают дома, изображение кажется хуже.

В магазинах бытовой техники телевизоры Smart TV привлекают ярким изображением и насыщенными цветами видео в высоком разрешении. Однако когда такой экран попадает к нам домой, изображение на нем выглядит обычно. Как пишет android.com.pl, это происходит благодаря выставочному режиму, который в большинстве устройств можно перенастроить.

По словам экспертов, выставочный режим имеет одну задачу - сделать так, чтобы изображение на Smart TV выделялось на фоне конкурентов и демонстрировало возможности устройства.

"Это означает, что у нас повышенный контраст, яркость и даже включенное сглаживание движения. Телевизоры на выставках выглядят хорошо еще по одной причине. Они воспроизводят контент в форматах, которые редко доступны при домашнем использовании устройства", - объясняют в материале.

Например, производитель может загрузить на такое устройство несколько ярких фильмов в качестве 4K. Однако когда мы захотим смотреть телевидение в этом формате, вдруг окажется, что каналов, которые это позволяют, мало.

Такой режим в магазинах может выглядеть очень хорошо, однако когда телевизор включается дома, изображение кажется хуже.

"Smart TV обычно запускаются уже в режимах, предназначенных для домов, где царит иное освещение. Стоит также добавить, что использование демонстрационного режима может повлиять на более высокое энергопотребление устройства, а следовательно, и на более высокие счета за электроэнергию", - предупредили в публикации.

Эксперты говорят, что даже если текущие настройки отображения вас устраивают, следует проверить, как выглядит демонстрационный режим в домашних условиях.

Включение демонстрационного режима на экране Google TV

Многие телевизоры поддерживают систему Google TV, и включить демонстрационный режим в ней довольно просто, поскольку нужно:

зайти в "Все настройки", лучше всего нажав на иконку шестеренки на телевизоре;

найти меню "Система", а затем "Расширенные настройки видео";

изменить местоположение с "Дом" на "Магазин".

Отмечается, что телевизор автоматически должен перейти в настройки магазина.

Как включить режим магазина на других телевизорах?

Однако не все экраны используют Google TV в качестве операционной системы. Специалисты поделились краткими инструкциями, если у вас экран другой марки:

LG: Настройки - Справка - Домашний режим;

Samsung: Настройки - Общие и Конфиденциальность - Менеджер системы - Режим использования - Домашний режим;

Sony: Настройки - Система - Устройство - Демо-режим и Сброс настроек изображения.

"Если вас устраивает текущее качество изображения и вы не любите экспериментировать, лучше не менять настройки. Возврат в домашний режим восстанавливает предыдущие настройки, но это не всегда работает на всех телевизорах. Иногда придется сбросить настройки устройства до заводских", - подчеркнули в публикации.

Другие советы экспертов

