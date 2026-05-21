Непревзойденная мощь: названы 5 самых смертоносных военных кораблей в истории

На протяжении истории различные флоты мира создавали мощные военные корабли, но лишь немногие из них можно отнести к числу самых смертоносных. Портал SlashGear называет ТОП-5 самых мощных из них.

1. USS Gravely DDG 107

Это эсминец с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" ВМС США. Эсминец USS Gravely был спущен на воду 30 марта 2009 года и успешно завершил ходовые испытания в июне 2010 года. В его арсенале находятся ракеты класса "корабль-корабль", ракеты для поражения наземных целей и зенитные ракеты.

Эти боевые корабли считаются одними из самых смертоносных благодаря своей многоцелевой функциональности, мощному вооружению и сложным боевым системам. Ключевым компонентом их систем является боевая система "Aegis", благодаря которой эсминец класса "Арли Берк" способен отслеживать и поражать несколько целей одновременно.

2. HMS Queen Elizabeth Super Dreadnaught

HMS Queen Elizabeth – это супердредноут времён Первой мировой войны, который многие считают важным поворотным моментом в истории линейных кораблей. Линкор был заложен в 1912 году и спущен на воду в октябре 1913 года. Он принимал участие в Первой мировой войне и в Дарданелльской кампании 1915 года, после чего стал флагманским кораблем Британского Большого флота с 1916 по 1918 год. Дредноуты класса Queen Elizabeth были первыми кораблями, оснащенными 15-дюймовыми орудиями, и первыми, использовавшими нефть в качестве единственного топлива.

Еще одним преимуществом этого класса была очень точная система управления огнем и другое вооружение, включавшее 16 152-миллиметровых орудий. Как флагман своего класса, HMS Queen Elizabeth имел водоизмещение 31 100 тонн, общую длину более 195 метров и ширину 27,5 метра.

3. Линкор "Бисмарк"

Несмотря на то, что немецкий линкор "Бисмарк" прослужил всего восемь месяцев во время Второй мировой войны, он был одним из самых грозных линкоров своего времени. "Бисмарк" был больше, чем линкоры того времени, имея водоизмещение 43 978 тонн в стандартной комплектации и 51 760 тонн при полной загрузке, а также общую длину 250 метров и ширину 36 метров.

24 мая 1941 года "Бисмарк" потопил флагманский линкор Королевского флота "Худ" одним залпом во время битвы в Датском проливе. Более 1400 членов экипажа погибли.

В ответ Британия отправила самолеты и военные корабли для поиска и уничтожения "Бисмарка", что и произошло 26 мая 1941 года. Для потопления "Бисмарка" потребовалось почти 3000 снарядов за два часа боя, из которых не менее 400 попали в цель.

4. Японский линкор Императорского флота "Ямато"

Самым большим линкором из когда-либо построенных был японский линкор "Ямато", флагман Императорского флота Японии. При длине корпуса 263 метра он был длиннее всех американских кораблей того времени, за исключением кораблей класса "Айова". При полной загрузке водоизмещение "Ямато" составляло около 70 000 тонн, что более чем на 20% превышало водоизмещение даже самых больших линкоров союзников.

Вооружение "Ямато" было не менее впечатляющим. Девять главных орудий типа 94 - это самые крупнокалиберные пушки, установленные на военном корабле, с диаметром ствола 46 сантиметров. Главные орудия были способны стрелять снарядами весом до 3220 фунтов и иметь дальность до 26 миль, а также пробивать броню толщиной до 17 дюймов на расстоянии 30 000 метров.

ВМС США потопили линкор 7 апреля 1945 года. Для этого потребовалось 386 самолетов с восьми авианосцев.

5. Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford

USS Gerald R. Ford CVN 78 – головной корабль класса авианосцев "Форд". Это первый новый класс за более чем 40 лет, и он считается самым мощным боевым кораблем из когда-либо построенных, особенно среди авианосцев. USS Gerald R. Ford огромен: его габариты составляют 332 метра в длину, 41 метр в ширину, и высота около 75 метров, а водоизмещение – почти 97 000 тонн, что почти равно суммарному водоизмещению линкоров "Ямато" и "Бисмарк".

Вооружение эсминца USS Gerald R. Ford является одним из самых передовых для военного корабля. Оно включает 25-миллиметровые и 2,50-калиберные пулеметы Mk 38, системы ближнего боя Phalanx CIWS, а также ракеты Rolling Airframe Missile и Evolved Sea Sparrow Missile. Однако его самым мощным арсеналом является авиация, которую он может нести, включая боевые самолеты, такие как F-35, F/A-18E/F Super Hornet, самолеты-разведчики, такие как E-2D Advanced Hawkeye, EA-18G Growler и вертолеты MH-60R/S, а также беспилотные летательные аппараты и боевые машины.

USS Gerald R. Ford также является одним из самых дорогих кораблей, его строительство обошлось более чем в 13 миллиардов долларов.

Ранее ВМС США заявили о намерении установить ядерные силовые установки на будущие линкоры класса Trump. Оценочная стоимость одного линкора составляет около 17 миллиардов долларов, что делает его самым дорогим кораблем в истории.

