От Чернигова до Минска 134 км: эксперт оценил угрозу нападения из Беларуси

России придется перебросить свои силы с Донбасса, чтобы организовать наступление на Украину со стороны Беларуси, считает Крамаров.

Россия может попытаться атаковать Украину с северных границ, однако потенциала и возможностей для успеха у нее нет. Такое мнение высказал Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ, в эфире Radio NV.

Он отметил, что видит в этом регионе очень большой потенциал резерва. "Условно тех же бывших военных с опытом боевых действий, которые могут быстро мобилизоваться, взять автоматы в руки и пойти. Причем многие очень неплохо экипированы и с очень хорошим опытом", – сказал Крамаров.

Он пояснил, что такое решение может привести к проблемам для самой России, ведь для наступления с севера ей нужны значительные резервы, а взять их она может только из Донбасса.

"Разве что под Покровском и Мирноградом. И это очень сильно ослабит российские возможности на фронте. А нам не нужно будет вынимать части даже с линии боевого столкновения. Мы здесь разберемся собственными силами, которые есть в тылу и резерве", – добавил Крамаров.

Он также отметил, что такое нападение сделает для Украины Беларусь еще одной страной-агрессором. И это, по мнению эксперта, может стать проблемой уже для самого режима Лукашенко.

"Наши контрнаступательные действия в данном случае могут иметь очень фатальные последствия для белорусского режима. От Чернигова до Минска всего 134 км. И для белорусов это будет очень плохо. Я уверен, что Лукашенко будет из последних сил сопротивляться еще одной попытке втянуть его в войну", – поделился мнением эксперт.

Наступление из Беларуси: что известно

Ранее о том, что Россия готовит наступление на Украину с севера, сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, у Москвы есть пять сценариев расширения войны из этого региона, о которых известно Киеву. Также президент отметил, что по каждому из этих вариантов Силы обороны готовят ответ.

В СБУ уже сообщили, что Украина проводит ряд мероприятий для усиления безопасности в северных регионах. Отмечается, что эти меры являются "беспрецедентными" по количеству задействованных сил и средств.

