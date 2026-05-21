Вступление Украины в НАТО должно стать следующим "логическим шагом". И в этом направлении в ближайшее время должен быть наработан политический консенсус.

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Чешской армии генерал Карел Рехка в интервью POLITICO. "Украина – не просто потребитель услуг безопасности, она также и поставщик услуг безопасности", - отметил военный.

"Я не говорю, что это легко. В итоге, речь идет о политическом консенсусе, но именно в этом направлении мы должны двигаться", - заявил он.

Вступление Украины в НАТО

Украина давно стремится вступить в НАТО, но встречает сопротивление со стороны Германии и США, даже при администрации Байдена. Этот вопрос практически полностью снят с повестки дня с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

Ранее издание The Telegraph отмечало, что в настоящее время Украина находится ближе всего к вступлению в НАТО в своей истории, однако членство все равно остается недостижимым. Отмечается, что причиной этому являются имперские фантазии российского диктатора Владимира Путина, которые десятилетиями заставляли союзников отвергать саму идею членства Украины в НАТО.

В прошлом месяце министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что Украина должна оставлять за собой право возможного вступления в НАТО в будущем.

