Свириденко блокирует увольнение Болоховца вопреки позиции Зеленского, – Маландий

Премьер-министр Юлия Свириденко сознательно затягивает процесс увольнения генерального директора ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца, несмотря на два публичных сигнала президента Владимира Зеленского о необходимости смены руководства предприятия. Об этом заявил заместитель председателя ОО "Открытый лес" Даниил Маландий.

После заявлений Президента от 28 апреля и 6 мая стало очевидно, что Банковая ожидает кадровых решений в ГП "Леса Украины". В то же время правительственная вертикаль, утверждает он, начала создавать механизмы для сохранения Болоховца на должности.

По словам Маландия, в лесной отрасли сформировался "deep state, который пытается любой ценой сохранить действующую систему влияния и самого Болоховца на должности".

"Несмотря на твердое желание президента сменить руководителя ГП, мы четко видим, что у Юлии Свириденко – совсем другой курс. Отмазать, спрятать, растворить – но только не уволить своего черниговского земляка", – заявил Маландий.

Он также объяснил, почему, по его мнению, решение президента о смене руководства было логичным и давно ожидаемым.

"Любому взрослому и разумному человеку понятно, что такое решение президента вызвано определенными причинами. Особенно после необоснованных миллионных зарплат и премий руководства ГП "Леса Украины", лжи относительно "Миллиарда деревьев" (президентская программа по посадке 1 млрд деревьев за три года – Ред.), злоупотреблений в текущей деятельности, систематических поборов с бизнеса, взяточничества и коррупции креатур Болоховца в регионах", – подчеркнул эксперт.

Отдельно он упомянул журналистские расследования и внимание к деятельности руководства ГП "Леса Украины" со стороны правоохранительных органов, в частности Офиса Генпрокурора, ГБР, БЭБ и СБУ.

Ключевым элементом нынешней ситуации Маландий называет проблему с Наблюдательным советом предприятия. По его словам, он был создан с нарушением законодательства, поскольку в его состав вошли лишь четыре члена вместо минимально необходимых пяти. Из-за этого, утверждает он, наблюдательный совет является неправомочным, а его незаконный статус используется как формальный повод для затягивания увольнения Болоховца. Этому активно способствует председатель ДАЛРУ Виктор Смаль.

Он также подчеркнул, что увольнение Болоховца возможно даже без решения Наблюдательного совета – через механизмы Гослесагентства и нормы устава предприятия.

Эксперт и общественный деятель возлагает политическую ответственность за эту ситуацию, в частности, на премьер-министра Юлию Свириденко, которая ранее отвечала в правительстве за направление корпоративного управления государственных предприятий и сознательно допустила правовую коллизию в ГП "Леса Украины".

