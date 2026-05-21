Экономика будущего ориентирована на частные инвестиции и развитие промышленности, - Минэкономики

По словам Марчак, стратегия предусматривает модель, в которой человек имеет свободу зарабатывать, инвестировать и планировать свою жизнь в Украине, свободу вести бизнес, прозрачные правила игры и отход от патернализма

Стратегия долгосрочного экономического развития Украины "Экономика будущего" основана на новой экономической логике, которая определяет частные инвестиции, конкуренцию, производительность и развитие промышленности и предпринимательства как главные движущие силы экономического роста. Об этом сообщила заместитель министра экономики Дарья Марчак.

"Экономика будущего" - это не "еще одна стратегия", мы рассматриваем ее скорее как рамку, объединяющую экономическую политику, реформы и отраслевые стратегии. Ведь в Украине есть много отраслевых стратегий, секторальных политик, евроинтеграционных обязательств, отдельных решений в инвестиционной, энергетической, инфраструктурной, регуляторной, трудовой политике. Работая над "Экономикой будущего", мы собрали все предыдущие решения в одну систему, чтобы увидеть, где у нас есть пробелы, где нужно точнее определить приоритеты. А где, наоборот, уже есть сильные наработки, которые нужно просто связать между собой", - сказала она.

По ее словам, стратегия предусматривает модель, в которой человек имеет свободу зарабатывать, инвестировать и планировать свою жизнь в Украине, свободу вести бизнес, прозрачные правила игры и отход от патернализма, а роль государства - создать инфраструктуру возможностей, дать четкие правила, сервисы, финансирование и снижать риски для предпринимателя.

Видео дня

Она также сообщила, что сегодня команды Всемирного банка и Киевской школы экономики провели семинар по презентации стратегии для украинских аналитических центров.

Документ формирует целостное видение экономической трансформации Украины на 15-летнем горизонте и согласовывает ключевые реформы, инвестиционные приоритеты и секторальные стратегии. Стратегия согласована с курсом Украины на вступление в ЕС и определяет ключевые направления реформ в сфере институтов, макроэкономической стабильности, инвестиционного климата, инфраструктуры, энергетики и человеческого капитала.

Как известно, накануне премьер-министр Юлия Свириденко представила международному бизнесу проект экономической стратегии "Экономика будущего", которая при оптимистичном сценарии предусматривает темпы годового роста ВВП на уровне 6%.

Вас также могут заинтересовать новости: