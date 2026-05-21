Ермак в суде утверждает, что подозрение в его адрес является необоснованным

Его адвокат просит суд отменить постановление суда первой инстанции и не назначать Ермаку никакой меры пресечения.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на судебном заседании утверждает, что подозрение в его адрес является необоснованным. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

По его словам, все подозрения следствия строятся на предположениях. Кроме того, говорит Ермак, следствие не получило никаких доказательств его участия в строительстве в кооперативе "Династия". Также экс-руководитель ОП добавил, что сам факт строительства резиденций не содержит состава преступления.

Ермак подчеркнул, что ни имущество (объекты строительства), ни средства, инвестированные в это строительство, ему не принадлежат.

Видео дня

В то же время адвокат Ермака Игорь Фомин попросил суд отменить постановление первой инстанции и не назначать никакой меры пресечения для Ермака.

Последний также добавил, что сумма залога, которую просит прокурор, – 180 миллионов гривен – для него непосильна, и что максимум, что он самостоятельно мог бы внести, – это 10 млн. Кроме того, Ермак сказал, что залог, который был внесен за него, является одним из крупнейших в судебной практике.

Бывший глава ОП также заявил, что лично не знаком с адвокатом Алексеем Шевчуком, который обратился с ходатайством о взятии Ермака на поруки. Сам поручитель в суд не явился.

Дело Ермака

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

11 мая о подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю Офиса президента Украины. Речь шла об Андрее Ермаке. Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

14 мая ВАКС решил взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. 18 мая стало известно, что экс-глава Офиса президента вышел из СИЗО, поскольку за него внесли установленный залог.

Впоследствии было сообщено, что 21 мая в Апелляционной палате ВАКС рассмотрят жалобу защиты Ермака относительно избранной ему меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости: