Показатели деятельности БЭБ в сфере противодействия нелегальному игорному рынку снизились почти втрое

В период с января по апрель 2026 года БЭБ передало в суд лишь 4 дела о незаконном гемблинге, тогда как более половины игорного рынка находится в тени.

На фоне роста нелегального игорного рынка эффективность работы Бюро экономической безопасности существенно снизилась. За январь-апрель 2026 года детективы направили в суд лишь 4 обвинительных акта в отношении противоправной организации казино или проведения азартных игр. Также значительно сократилось количество раскрытых преступных групп и дел о преступлениях против белого бизнеса. Об этом сообщает ThePublic.

Согласно отчетам, опубликованным на сайте Офиса Генерального прокурора Украины, в течение января-апреля 2026 года БЭБ направило в суд лишь 4 обвинительных акта по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины - незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр и лотерей. Еще пять уголовных производств были закрыты из-за отсутствия доказательств или состава преступления.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в суд было направлено 10 таких обвинительных актов в отношении 16 человек.

"В то же время, по данным международной исследовательской компании KANTAR, нелегальный игорный рынок в Украине вырос с 52,1 до 56,7%. На данный момент его объем превысил 61,6 млрд грн", - отмечают журналисты.

Также заметно сократилось количество дел о легализации средств, полученных преступным путем. За первые четыре месяца 2026 года детективы направили в суд 14 обвинительных актов, тогда как за аналогичный период 2025 года - 23.

Кроме того, в этом году в суд было направлено лишь 4 обвинительных акта в отношении 9 человек за незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара. В прошлом году этот показатель был почти втрое выше - 13 направленных в суд обвинительных актов в отношении 22 человек.

Отдельно в ThePublic обратили внимание на уменьшение количества дел, в которых фигурируют преступные группы: в суд направили 10 обвинительных актов в таких производствах против 24 в прошлом году. Тогда как ранее Александр Цивинский подчеркивал, что именно масштабные схемы в экономике находятся в фокусе бюро.

Также в Бюро экономической безопасности снизились показатели установленных и возмещенных убытков, количество дел о присвоении или растрате средств и финансовых мошенничествах. В то время как сроки досудебного расследования увеличились.

Такое ухудшение результатов работы БЭБ произошло при практически неизменной численности сотрудников - около 1200 как в прошлом, так и в этом году, - и увеличенном финансировании: 2,18 млрд грн в 2026 году против 1,8 млрд в 2025 году.

Как ранее сообщалось, народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что комитет рассмотрит отчет БЭБ и даст оценку неудовлетворительной работе Александра Цивинского и его новой команды.

