Бизнес призвал пересмотреть политику 'списания по возрасту' вагонов: Украина рискует потерять треть грузового парка

Украинская промышленность, транспортный бизнес и профильные отраслевые ассоциации заявили о необходимости срочного пересмотра государственной политики в отношении ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов. Представители ключевых секторов экономики отмечают: действующие правила "возрастного списания" вагонов создают прямые риски для экономики, экспорта, оборонной логистики и будущего восстановления страны, пишет "Интерфакс-Украина".

Причиной беспокойства бизнеса является приказ Министерства развития, который предусматривает жесткие ограничения по срокам эксплуатации грузовых вагонов независимо от их фактического технического состояния. Из-за этого уже в 2026–2031 годах с рынка может выбыть 67,7 тыс. грузовых вагонов – фактически речь идет о сокращении рабочего парка почти на 30%.

В отрасли отмечают, что в нынешних условиях Украина не имеет ни финансовой, ни производственной возможности оперативно заменить такой объем подвижного состава. Только для обновления парка в 2027–2031 годах потребуется около $1,8 млрд инвестиций.

"В военное время и в период послевоенного восстановления такие расходы являются чрезмерной нагрузкой для экономики. Бизнес должен инвестировать в производство, энергетическую устойчивость, сохранение рабочих мест и восстановление предприятий, а не в принудительную замену технически исправного подвижного состава", – заявили участники на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

Представители промышленности подчеркивают, что проблема давно вышла за пределы транспортной отрасли. Из-за войны объемы железнодорожных перевозок уже сократились почти вдвое – с 314 млн тонн в 2021 году до прогнозируемых 162 млн тонн в 2026 году. В то же время после начала масштабного восстановления спрос на железнодорожную логистику резко возрастет: Украине понадобятся перевозки десятков миллионов тонн строительных материалов и промышленного сырья. И именно железная дорога должна стать основой логистики для восстановления инфраструктуры, энергетики, жилья и промышленных объектов.

"Речь идет уже не о транспортной дискуссии. Речь идет о способности Украины обеспечить экспорт, поддержать промышленность и физически реализовать послевоенное восстановление", – подчеркнули на пресс-конференции.

В случае сохранения действующей модели рынок может столкнуться с дефицитом вагонов, подорожанием логистики, ростом себестоимости украинской продукции, потерей конкурентоспособности экспортеров и сокращением валютной выручки и налоговых поступлений.

Отдельно бизнес обращает внимание на аспект безопасности: в условиях войны железнодорожный транспорт остается критически важным для перевозки материалов для фортификаций, продукции оборонного комплекса, грузов для восстановления энергетической инфраструктуры и стратегического сырья.

Представители бизнеса также заявили, что Украина фактически остается единственной страной Европы, которая применяет жесткое административное ограничение возраста грузовых вагонов без учета их фактического технического состояния.

В США и странах ЕС, отмечают участники рынка, действует другая модель: вагон эксплуатируется до тех пор, пока соответствует техническим требованиям безопасности, а решение о дальнейшей эксплуатации принимается на основе регулярной диагностики, ремонтов и технической пригодности, а не календарного возраста.

