Альпинисты установили исторический рекорд на Эвересте

В этом году с тибетской стороны альпинистов не было, поскольку китайские власти не выдали разрешений на восхождение.

Рекордные 274 альпиниста в среду поднялись на вершину Эвереста со стороны Непала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя туристической отрасли. Это самое большое количество людей, которые когда-либо достигали самой высокой горы мира за один день с непальской стороны.

"Эверест высотой 8849 метров расположен на границе между Непалом и китайским Тибетом, и покорить вершину можно с обеих сторон. Организаторы экспедиций отмечают, что в этом году с тибетской стороны альпинистов не было, поскольку китайские власти не выдали разрешений на восхождение", – говорится в сообщении.

Генеральный секретарь Ассоциации операторов экспедиций Непала Риши Бхандари заявил в четверг, что предыдущий рекорд с непальской стороны составлял 223 восхождения за день – его установили 22 мая 2019 года.

Видео дня

Абсолютный рекорд по количеству людей, покоривших Эверест с обеих сторон за один день, был установлен на следующий день – 23 мая 2019 года, когда вершину достигли 354 альпиниста, согласно данным Guinness World Records.

"Это самое большое количество альпинистов за один день на сегодняшний день", – сказал Бхандари, имея в виду непальский рекорд.

Он добавил, что цифра может вырасти, ведь некоторые альпинисты, достигшие вершины, еще не сообщили об этом в базовый лагерь.

Официальных данных из Китая о количестве восхождений с тибетской стороны нет, однако Бхандари отметил, что в обычный сезон восхождений в апреле-мае с этой стороны Эвереста поднимаются примерно 100 человек.

Рекорды несут и риски перегрузки

Представитель Департамента туризма Непала Гимал Гаутам сообщил, что получил предварительную информацию о более чем 250 людях, поднявшихся на вершину в среду.

"Мы ждем, пока альпинисты вернутся, предоставят фотографии и другие доказательства восхождения, после чего выдаем сертификаты. Только тогда можно будет официально подтвердить цифры", – пояснил он Reuters.

В этом году Непал выдал 494 разрешения на восхождение на Эверест, каждое из которых стоит 15 тысяч долларов.

Эксперты по альпинизму часто критикуют Непал за чрезмерное количество разрешений, что иногда приводит к опасным заторам и длинным очередям в так называемой "зоне смерти" вблизи вершины, где уровень кислорода критически низок для выживания человека.

В Непале признают риски, связанные с перегрузкой маршрута и недостаточно подготовленными альпинистами, поэтому в последние годы усилили контроль и повысили стоимость разрешений.

Организатор экспедиций Лукас Фуртенбах из австрийской компании Furtenbach Adventures считает, что большое количество людей само по себе не является проблемой, если экспедиции хорошо организованы и обеспечены необходимыми ресурсами.

"Все наши группы были позади основной толпы, поэтому нас это не коснулось", – сказал Фуртенбах, у которого сейчас 40 альпинистов находятся в разных лагерях в ожидании дальнейшего подъема.

По его словам, если у команд достаточно кислорода, это не является большой проблемой.

"У нас в Альпах есть горы типа Цугшпитце, где ежедневно на вершину поднимаются 4 тысячи человек. Так что 274 – это на самом деле не так уж и много, учитывая, что эта гора в десять раз больше", – добавил он.

Новости Эвереста

Напомним, на Эвересте шерпа-проводник упал в ледовую трещину и погиб. Это была уже третья смертельная трагедия на самой высокой горе мира за две недели. Несмотря на риски и глобальные проблемы с путешествиями, поток альпинистов в Гималаи не уменьшается.

Даже конфликт на Ближнем Востоке, повлиявший на международные путешествия и туристическую отрасль, не остановил желающих покорить гору. Речь шла о том, что Непал предоставляет доступ к более чем 400 гималайским вершинам, хотя популярностью среди альпинистов пользуются лишь несколько десятков, в том числе Эверест.

Вас также могут заинтересовать новости: