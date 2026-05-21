Франция 'утопила' Европу в дешевой электроэнергии: цены ушли в минус

Цены на электроэнергию во Франции опустились примерно до -8 евро за мегаватт-час

Во Франции сегодня, 21 мая, наблюдался резкий рост производства солнечной энергии. Солнечная погода способствовала увеличению выработки электроэнергии, что позволило резко увеличить экспорт электроэнергии на соседние рынки.

Издание Bloomberg пишет, что по состоянию на 13:15 по киевскому времени выработка солнечной энергии во Франции превысила 20 гигаватт. Согласно прогнозам Bloomberg, в ближайшие два дня выработка электроэнергии вырастет еще больше.

Всплеск солнечной энергии в сочетании с выработкой почти 40 гигаватт от крупного парка атомных электростанций Франции означает, что в энергосистеме наблюдается значительный профицит электроэнергии. При этом экспорт в соседние страны, включая Германию, Италию и Великобританию, составляет около 15 гигаватт.

Видео дня

Согласно данным государственной службы прогнозирования погоды Météo-France, волна теплого воздуха из Северной Африки способствовала солнечной погоде. Ожидается, что жаркая погода усилится в течение следующей недели: в эти выходные температура в Париже достигнет 31°C, а на большей части юга и запада Франции – около 30°C.

Приток солнечной энергии привел к тому, что во второй половине дня на бирже Epex Spot SE цены на электроэнергию во Франции опустились примерно до -8 евро за мегаватт-час. На аукционе Epex, посвященном поставкам электроэнергии в пятницу, цены опускались ниже нуля в течение четырех часов. В последние недели компания Electricite de France SA продолжала эксплуатировать реакторы даже при снижении цен, следуя просьбам оператора о поддержании стабильности системы.

Солнечная энергетика в ЕС - последние новости

Страны Евросоюза не впервые сталкиваются с отрицательными ценами на электроэнергию из-за чрезмерной выработки. Так, в Германии, Франции и Испании во время пика солнечной активности уже фиксировались низкие или даже отрицательные цены на электроэнергию.

Стоит отметить, что солнечная генерация стала крупнейшим источником электроэнергии в Европе в летние месяцы. Однако это стремительное расширение сейчас сталкивается с новой проблемой: сопутствующая инфраструктура не успевает за ним.

Вас также могут заинтересовать новости: