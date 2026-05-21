Мусор, зловоние и нечистоты на улицах: во что превратилась Макеевка за время оккупации РФ

Из-за постоянных перебоев в Макеевке возникают проблемы с водоснабжением в некоторых районах города.

Макеевка, оккупированная Россией с 2014 года, тонет в мусоре и фекалиях из-за проблем с канализацией. О проблемах города, в котором проживает более 300 тысяч человек, рассказывает "Телеграф", ссылаясь на видео, опубликованные в TikTok.

В городе постоянные проблемы с канализацией, потому что она часто прорывается. Из-за этого затоплены подвалы, а на улицах – не только болото из грязи, но и фекалий.

Жители жалуются, что на улице стоит невыносимая вонь, а что будет летом – им трудно даже представить.

На других видео также рассказывается, что на улицах и в парках куча мусора, поскольку его редко вывозят. По словам местных, в некоторых многоэтажках нет уборщиков уже 2-3 года. Кроме того, коммунальные службы довольно редко вывозят мусор из баков, что способствует упадку жилых массивов.

Ситуация в городе с того момента, как Россия его в 2014 году оккупировала, превратилась в катастрофу. Местные "власти" почти никак не реагируют на эти проблемы и ничего не делают, поскольку не хватает не только работников, но и материалов.

Указывается, что из-за постоянных прорывов в Макеевке есть проблемы с подачей воды в определенных районах города. Ремонты занимают много времени и нередко не дают результата надолго, ведь старые трубы прорываются снова и снова.

По состоянию на 2020 год, как свидетельствуют данные, в Макеевке проживало 341 362 человека. До того, как город оккупировала Россия, на Макеевку приходилось до 6 % промышленного производства всей Донецкой области. Основными были угледобывающая и металлургическая отрасли. Также в населенном пункте функционировали предприятия машиностроительной, пищевой и легкой промышленности.

Ранее УНИАН сообщал, что поселок Урзуф в Донецкой области, оккупированный Россией в 2022 году, из жемчужины Азовского моря превратился в руины. Местные популярные развлечения, такие как луна-парк или рестораны, не работают, а карусели давно находятся в аварийном состоянии. Пляжи заросли сорняками, а соломенные зонтики-навесы разрушены. Хотя середина мая считается началом курортного сезона, на пляже можно увидеть немного людей. Заметно, что с каждым годом ситуация становится все хуже.

Также мы писали, что популярная среди украинцев до начала полномасштабной войны Кирилловка в Запорожской области сильно изменилась. Заметно, что курорт приходит в упадок. На пляжах, улицах и в общественных местах мало людей. Добавляется, что под оккупацией большинство баз отдыха, в Кирилловке пансионатов и отелей не работает. При этом объекты курорта россияне используют для размещения своей армии.

