22 мая в Украине станет еще теплее, но дожди и грозы продолжатся

Перед выходными, 22 мая, в Украине продолжится период неустойчивой погоды с дождями и грозами. Кратковременные осадки пройдут местами по всей стране, ожидаются такде грозы и может быть град. Температура в большинстве областей поднимется до летних +25°...+30°, только на западе страны будет свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +30°, дождь.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°, дождь.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь.
  • В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь.
  • В Тернополе 22 мая ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь с грозой.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.
  • В Виннице завтра будет +12°...+27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Житомире в пятницу ночью +12°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Черкассах завтра ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +14°...+29°, дождь с грозой.
  • В Одессе 22 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +14°, днем +28°, дождь с грозой.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +28°, дождь с грозой.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +29°, облачно с прояснениями. дождь с грозой.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°, дождь с грозой.
  • В Днепре температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +13°...+25°, дождь с грозой.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +31°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.

Какой праздник 22 мая, приметы погоды

22 мая - святого мученика Василиска. По приметам, если в этот день гроза, то лето будет дождливым.

