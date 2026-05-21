Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу: сколько будет стоить доллар

Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя, который сегодня стал новым историческим максимумом.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,30 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,24/44,27 грн/долл., а к евро – 51,31/51,32 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 21 мая вырос на 6 копеек и составлял 44,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,92 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 2 копейки и составил 51,73 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,08 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 8 копеек и составил 44,45 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составил 51,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

