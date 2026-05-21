В Польше увеличат выплаты безработным: сколько будут платить с 1 июня

Новые ставки начнут действовать с июня и будут действовать до конца мая следующего года.

В Польше с 1 июня вырастет пособие для безработных. Самые высокие выплаты будут получать люди с длительным трудовым стажем.

Польское издание WNP пишет, что в первые три месяца сумма будет достигать 2 140,68 злотых брутто (до вычета налогов) или около 25 260 грн.

Отмечается, что Министерство семьи, труда и социальной политики Польши приняло решение о повышении пособия по безработице. Новые ставки вступят в силу с 1 июня 2026 года и будут действовать до конца мая 2027 года.

Выплаты осуществляют уездные управления труда, поэтому для получения пособия необходимо предварительно зарегистрироваться в соответствующем органе. Размер пособия ежегодно обновляется 1 июня с учетом инфляции.

Сколько платят безработным в Польше

Для людей со стажем работы до 20 лет ежемесячное пособие составит:

в первые 90 дней – 1 783,90 злотых до вычета налогов или 21 050 грн (в настоящее время выплата составляет 1 721,90 злотых в месяц, что составляет 20 318 грн);

после трех месяцев – 1 400,90 злотых или 16 530 грн (в настоящее время 1 352,20 злотых или 15 955 грн).

Для тех, кто имеет более 20 лет трудового стажа, предусмотрены более высокие выплаты:

в первые 90 дней – 2 140,68 злотых или 25 260 грн (в настоящее время 2 066,30 злотых или 24 382 грн);

после трех месяцев – 1 681,06 злотых или 19 836 грн (на данный момент 1 622,60 злотых или 19 146 грн).

В июне 2025 года в Польше также вступили в силу изменения в правилах поддержки безработных. В частности, власти отменили обязательную регистрацию по месту жительства и отказались от требования лично посещать центр занятости каждые 30 дней.

Кроме того, для безработных ввели индивидуальный план действий, который составляется совместно с сотрудником службы занятости. Также люди со стажем работы менее пяти лет теперь получают полное пособие вместо 80%.

По данным ведомства, в конце апреля 2026 года уровень зарегистрированной безработицы составлял 6%. В центрах занятости было зарегистрировано 935,8 тыс. безработных, что на 14,1 тыс. меньше, чем в марте, но на 133,1 тыс. больше, чем на конец апреля 2025 года.

Чтобы получить пособие по безработице, необходимо проработать не менее 365 дней в течение последних 18 месяцев.

Зарплаты в Польше – главные новости

В мае стало известно, что на польском рынке труда наблюдается нехватка специалистов с техническим образованием. В частности, специалистов не хватало в машиностроении, строительстве, а также в логистике.

Тогда сообщалось, что зарплата варьируется в зависимости от опыта и конкретных навыков. Примерно 17% предлагают зарплату, превышающую 10 тыс. злотых (около 120 тыс. грн) до вычета налогов.

Ранее сообщалось, что в соседней стране планируют повысить зарплаты в сфере здравоохранения. Так, с 1 июля минимальная заработная плата в Польше увеличится до 8 458 злотых или примерно 102 923 грн.

