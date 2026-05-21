Пять знаков Зодиака ждет триумф во всех делах в ближайшие недели

С 21 мая по 20 июня 2026 года начинается сезон Близнецов, который сделает жизнь пяти знаков Зодиака заметно легче, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
В течение этого периода мы начинаем смотреть на происходящее под другим углом, ведь этот астрологический месяц связан с интеллектуальной активностью, общением, свободой и готовностью к переменам.
Пока Солнце находится в Близнецах, внимание людей больше направлено на взаимодействие с другими и все формы коммуникации. Воздушная энергия усиливает поток мыслей, из-за чего идеи могут появляться очень быстро и даже казаться непрерывными. В этот период может ощущаться, что внимание распределяется между разными сферами жизни, а любопытство усиливается на многих уровнях.
Это хорошее время, чтобы проявлять разные стороны своей личности и пробовать что-то новое и нестандартное. Скучать не придётся, особенно с учётом влияния Урана в Близнецах, который усиливает неожиданные перемены. Общение и способы взаимодействия с людьми становятся особенно важными.
Иногда такая энергия может ощущаться нестабильной и беспокойной, но именно эти знаки зодиака лучше всего справляются с быстрым ритмом.
Близнецы
Солнце в вашем знаке в этот период приносит обновление и ощущение перезагрузки. Когда Солнце проходит через ваш знак, вы чувствуете себя более уверенно и естественно – это ваш сезон, с днём рождения!
Меркурий остаётся в вашем знаке до 1 июня, усиливая общительность, любознательность и активные контакты с окружающими. Параллельно Венера поддерживает финансовую сферу, находясь в Раке до 18 июня, открывая новые возможности для заработка или приятных приобретений.
Когда Венера соединяется с Юпитером, усиливается ощущение изобилия и удачных шансов в материальных вопросах. Позже, с переходом Венеры во Льва 19 июня, акцент смещается на общение, короткие поездки и взаимодействие с близким окружением.
Марс в Тельце добавляет интенсивности, но также требует периодов уединения и переосмысления. Полнолуние 31 мая усиливает внимание к отношениям, а новолуние 15 июня становится личной точкой перезапуска и нового жизненного цикла.
Рак
В этот сезон Юпитер находится в вашем знаке, что происходит раз в 12 лет, и усиливает ощущение удачи и расширения возможностей. Венера также проходит по Раку до 13 июня, создавая благоприятный период для личного роста и привлекательности.
В это время вы легче привлекаете людей и возможности, а уверенность в себе заметно усиливается. С 1 июня, когда Меркурий соединяется с Юпитером и Венерой в вашем знаке, внимание окружающих ещё больше концентрируется на вас.
Марс в Тельце активирует сферу дружбы и социальных связей, помогая расширять круг общения. Полнолуние 31 мая затрагивает тему работы и здоровья, побуждая к пересмотру режима и привычек. Новолуние 15 июня помогает освободиться от лишнего и восстановить внутренний баланс.
Телец
Для Тельцов этот сезон Близнецов становится периодом значительного улучшения ситуации. Юпитер в Раке помогает развивать идеи и выстраивать чёткие планы, а коммуникация становится более ясной и продуктивной.
С 19 мая Венера усиливает эти процессы, создавая благоприятные условия для общения, поездок и обмена идеями. Марс в вашем знаке с 18 мая запускает новый цикл активности, добавляя решительности и энергии.
Меркурий в Близнецах усиливает финансовые и семейные темы, делая разговоры о деньгах более частыми. Полнолуние 31 мая акцентирует внимание на финансах и личных отношениях, а новолуние 15 июня открывает новый этап в материальной сфере.
Рыбы
Юпитер продолжает движение по вашему дому радости и творчества, усиливая ощущение лёгкости и вдохновения. Венера усиливает эту энергию, делая период более приятным и эмоционально насыщенным.
Это время благоприятно для общения, новых знакомств и укрепления отношений. Сильная планетарная активность в этом секторе усиливает романтические и творческие проявления.
При этом Солнце в Близнецах активирует сферу дома и семьи, усиливая желание больше времени проводить с близкими и создавать уют.
Дева
Для Дев этот сезон Близнецов становится особенно важным в карьерной сфере, так как Солнце освещает ваш 10-й дом достижений и признания. В этот период усиливаются возможности для роста и новых проектов.
Юпитер, Венера и Меркурий активируют сферу дружбы и социальных контактов, делая месяц особенно удачным для общения и новых знакомств. Марс усиливает тягу к обучению, поездкам и расширению кругозора.
Полнолуние 31 мая активирует домашнюю сферу, а новолуние 15 июня открывает новые карьерные возможности. В целом период приносит облегчение и позволяет выйти из состояния перегрузки последних месяцев.
