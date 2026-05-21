Пять знаков Зодиака ждет триумф во всех делах в ближайшие недели

В списке есть Близнецы и Рак.

С 21 мая по 20 июня 2026 года начинается сезон Близнецов, который сделает жизнь пяти знаков Зодиака заметно легче, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В течение этого периода мы начинаем смотреть на происходящее под другим углом, ведь этот астрологический месяц связан с интеллектуальной активностью, общением, свободой и готовностью к переменам.

Пока Солнце находится в Близнецах, внимание людей больше направлено на взаимодействие с другими и все формы коммуникации. Воздушная энергия усиливает поток мыслей, из-за чего идеи могут появляться очень быстро и даже казаться непрерывными. В этот период может ощущаться, что внимание распределяется между разными сферами жизни, а любопытство усиливается на многих уровнях.

Это хорошее время, чтобы проявлять разные стороны своей личности и пробовать что-то новое и нестандартное. Скучать не придётся, особенно с учётом влияния Урана в Близнецах, который усиливает неожиданные перемены. Общение и способы взаимодействия с людьми становятся особенно важными.

Иногда такая энергия может ощущаться нестабильной и беспокойной, но именно эти знаки зодиака лучше всего справляются с быстрым ритмом.

Близнецы

Солнце в вашем знаке в этот период приносит обновление и ощущение перезагрузки. Когда Солнце проходит через ваш знак, вы чувствуете себя более уверенно и естественно – это ваш сезон, с днём рождения!

Меркурий остаётся в вашем знаке до 1 июня, усиливая общительность, любознательность и активные контакты с окружающими. Параллельно Венера поддерживает финансовую сферу, находясь в Раке до 18 июня, открывая новые возможности для заработка или приятных приобретений.

Когда Венера соединяется с Юпитером, усиливается ощущение изобилия и удачных шансов в материальных вопросах. Позже, с переходом Венеры во Льва 19 июня, акцент смещается на общение, короткие поездки и взаимодействие с близким окружением.

Марс в Тельце добавляет интенсивности, но также требует периодов уединения и переосмысления. Полнолуние 31 мая усиливает внимание к отношениям, а новолуние 15 июня становится личной точкой перезапуска и нового жизненного цикла.

Рак

В этот сезон Юпитер находится в вашем знаке, что происходит раз в 12 лет, и усиливает ощущение удачи и расширения возможностей. Венера также проходит по Раку до 13 июня, создавая благоприятный период для личного роста и привлекательности.

В это время вы легче привлекаете людей и возможности, а уверенность в себе заметно усиливается. С 1 июня, когда Меркурий соединяется с Юпитером и Венерой в вашем знаке, внимание окружающих ещё больше концентрируется на вас.

Марс в Тельце активирует сферу дружбы и социальных связей, помогая расширять круг общения. Полнолуние 31 мая затрагивает тему работы и здоровья, побуждая к пересмотру режима и привычек. Новолуние 15 июня помогает освободиться от лишнего и восстановить внутренний баланс.

Телец

Для Тельцов этот сезон Близнецов становится периодом значительного улучшения ситуации. Юпитер в Раке помогает развивать идеи и выстраивать чёткие планы, а коммуникация становится более ясной и продуктивной.

С 19 мая Венера усиливает эти процессы, создавая благоприятные условия для общения, поездок и обмена идеями. Марс в вашем знаке с 18 мая запускает новый цикл активности, добавляя решительности и энергии.

Меркурий в Близнецах усиливает финансовые и семейные темы, делая разговоры о деньгах более частыми. Полнолуние 31 мая акцентирует внимание на финансах и личных отношениях, а новолуние 15 июня открывает новый этап в материальной сфере.

Рыбы

Юпитер продолжает движение по вашему дому радости и творчества, усиливая ощущение лёгкости и вдохновения. Венера усиливает эту энергию, делая период более приятным и эмоционально насыщенным.

Это время благоприятно для общения, новых знакомств и укрепления отношений. Сильная планетарная активность в этом секторе усиливает романтические и творческие проявления.

При этом Солнце в Близнецах активирует сферу дома и семьи, усиливая желание больше времени проводить с близкими и создавать уют.

Дева

Для Дев этот сезон Близнецов становится особенно важным в карьерной сфере, так как Солнце освещает ваш 10-й дом достижений и признания. В этот период усиливаются возможности для роста и новых проектов.

Юпитер, Венера и Меркурий активируют сферу дружбы и социальных контактов, делая месяц особенно удачным для общения и новых знакомств. Марс усиливает тягу к обучению, поездкам и расширению кругозора.

Полнолуние 31 мая активирует домашнюю сферу, а новолуние 15 июня открывает новые карьерные возможности. В целом период приносит облегчение и позволяет выйти из состояния перегрузки последних месяцев.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака попали в "черный список" Вселенной.

Вас также могут заинтересовать новости: