НАТО срочно нужен 'план Б', но генсек запретил его разрабатывать, – The Economist

Когда США выйдут из НАТО, Европа останется беззащитной перед агрессией РФ.

НАТО срочно нужен план – как существовать в случае фактического или полноценного выхода США из альянса. Однако сейчас руководство организации избегает этих необходимых шагов. Об этом говорится в редакционной статье The Economist.

Авторы публикации обвинили генсека Марка Рютте в "фатальном упрямстве" и "сопротивлении здравому смыслу".

"В течение нескольких месяцев Рютте отказывался признать, что трансатлантический альянс, краеугольный камень европейской безопасности на протяжении более семи десятилетий, близок к распаду. Это требовало преднамеренной слепоты", – говорится в статье.

Журналисты отмечают, что генсек сознательно игнорирует неоднократные заявления Дональда Трампа о желании США выйти из НАТО в той или иной форме, а также уже начатое сокращение войск США в Европе. Рютте продолжает утверждать, что Америка "полностью предана НАТО" и готова защищать союзников.

"Он утверждает, что НАТО не нуждается в "плане Б" на случай, если Америка внезапно выйдет из альянса. Он даже запретил любое обсуждение такого плана в штаб-квартире НАТО. По всем этим пунктам он ошибается", – отмечают журналисты.

Как пишет The Economist, вряд ли Рютте не замечает очевидного. Скорее всего, он просто избегает любых действий и заявлений, которые могли бы дополнительно раздражать Трампа и подтолкнуть его к выходу из НАТО.

В этом есть определенная логика, считают журналисты. Такому крупному альянсу, как НАТО, нужен лидер, вокруг которого все могут сплотиться и который будет выступать фактическим руководителем в случае войны. Таким лидером и были США.

Однако реальность такова, что США уже сейчас действуют скорее как оппонент и соперник Европы, а не ее союзник. Журналисты отмечают, что после гренландского кризиса этой зимой несколько европейских стран начали тайно планировать существование без защиты со стороны Америки.

The Economist признает, что перестройка НАТО с учетом новых реалий будет сложным и дорогостоящим процессом, но именно поэтому этим нужно заниматься уже сейчас, пока США окончательно не вышли из альянса. Это "менее рискованно, чем ничего не делать".

Как писал УНИАН, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что нынешний формат НАТО не сможет существовать без США, а раскол между Вашингтоном и Европой стал самым глубоким за последние десятилетия. По его словам, одной из причин напряженности стали споры вокруг Гренландии и опасения, что США могут сократить военное присутствие в Европе раньше, чем европейские страны смогут его компенсировать.

Между тем в Европе все больше осознают, что не только НАТО нужно Украине для защиты от РФ, но и Украина так же нужна НАТО для защиты от России. Соответствующее заявление сделал, в частности, начальник Генерального штаба Чешской армии генерал Карел Рехка.

