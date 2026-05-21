LELEKA после выступления на 'Евровидении-2026' рассказала, как ей помог Данилко

Украинская певица LELEKA впервые рассказала, как артист Андрей Данилко оказал ей критически необходимую финансовую поддержку накануне выезда в Вену на международный песенный конкурс "Евровидение-2026". Соответствующее заявление она сделала в интервью ВВС Украина.

Как отметила исполнительница, значительную часть времени своей подготовки к конкурсу она потратила именно на поиск финансирования. И к Данилко LELEKA обратилась в последний момент.

"Я очень благодарна Андрею Данилко. Написала ему в последний момент и сказала, что мне нужно выкупить дорогие ушные мониторы и бандуру харьковского типа, которую вручную делали три разных мастера. На следующий день он передал средства, и мы смогли все это выкупить. Это не маленькие суммы", - отметила певица.

Напомним, ранее УНИАН писал, что выступление LELEKA на "Евровидении-2026" обойдется в примерно 300 тысяч долларов, по словам самой певицы.

"Если бы мы могли привезти из Украины каждую лампочку или вентилятор, то бюджет бы был маленьким. Но правила безопасности это запрещают. Должны быть конкретные фирмы и подрядчики, которые есть здесь на месте. С их страховкой и людьми, которые обучены с этим работать. Это все влияет на цену", - рассказывала она.

