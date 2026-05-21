Слова ничего не значат: в ОП отреагировали на заявление Лукашенко о встрече с Зеленским

Также там прокомментировали возможное снятие санкций с беларуского калия.

Слова Александра Лукашенко "ничего не значат", начиная с 2022 года, однако Украина следит за его действиями. Об этом в комментарии журналистам рассказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, комментируя заявление белорусского диктатора о возможной встрече с Владимиром Зеленским.

"Еще с 22 года всем очевидно, что слова этого господина ничего не значат, поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум, откуда на него "готовилось нападение", так о чем тут говорить. Президент сегодня был в Славутиче, общался с общинами, в частности, по таким вопросам", - сказал он.

Также Литвин прокомментировал информацию о том, что США давят на Украину, чтобы она смягчила ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси:

"Вряд ли это может помочь приблизить мир, скорее это придает уверенности Путину, что и он досидит до ослабления санкций".

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что он готов встретиться с Зеленским и даже может для этого приехать в Украину. Он заявил об этом в контексте того, что президент Украины сообщил о возможном втягивании Беларуси в войну. В то же время он пожаловался на то, что "с американцами, немцами, поляками, литовцами и латвийцами" им есть о чем говорить, а с Украиной "не о чем".

Незадолго до этого журналисты Bloomberg сообщали, что США давят на Украину, чтобы она смягчила ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси. Также, по данным издания, США хотят, чтобы Украина убедила европейские страны сделать то же самое. Отмечается, что калий используется в удобрениях, которые до введения санкций были основным источником валюты для Беларуси.

