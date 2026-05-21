Что-то странное в море: Китай одновременно вывел 1400 рыболовных судов

Аналитики заметили масштабное скопление флота в Восточно-Китайском море.

В Восточно-Китайском море зафиксировали массовое скопление примерно 1400 китайских рыболовецких судов, которые выстроились в формацию длиной более 300 км. По данным системы отслеживания судов, это произошло 11 января, а подобные построения флота наблюдались и раньше – в частности, на Рождество, когда количество судов достигало около 2000.

В отчете Американско-китайской комиссии по экономике и безопасности это описывается как "плавучее препятствие", фактически перекрывающее часть одного из самых загруженных морских путей региона.

"Некоторым грузовым судам пришлось обходить район или двигаться зигзагами", – отмечается в отчетах наблюдений.

Эксперты обращают внимание, что такие крупные рыболовецкие флотилии могут использоваться в качестве инструмента так называемой "серой зоны" – промежуточного состояния между гражданской деятельностью и военным воздействием.

Комиссия по экономическому и безопасности обзору между США и Китаем назвала такие формирования потенциальным элементом сценариев блокады или давления, в частности в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.

"Это новая угроза серой зоны", – говорится в аналитическом бюллетене комиссии.

Пекин отрицает военный подтекст

Китайская сторона отвергает предположения о каком-либо стратегическом использовании рыболовецких судов. В Пекине заявляют, что речь идет о сезонном пике рыболовства в регионе.

"Высокая концентрация рыболовецких судов в это время является нормальным явлением", – заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэньюй.

Государственные СМИ Китая также объясняют скопление традиционными районами ловли и технологиями поиска рыбы.

Давление на экосистему моря

Отдельно ученые отмечают, что Восточно-Китайское море уже находится под значительной экологической нагрузкой. Исследования показывают сокращение популяций рыбы, в частности скумбрии и угря, из-за чрезмерного вылова.

"Запасы рыбы находятся под давлением и требуют более консервативного управления", – отмечается в научных работах.

Массовые перемещения тысяч судов дополнительно усиливают шумовую и экологическую нагрузку на морскую систему.

Аналитики расходятся в оценках: одни считают это следствием сезонного рыболовства, другие – элементом более широкой стратегии влияния в регионе.

