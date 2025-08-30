По словам экспертов, это хорошо, что Запад не принимает значительного участия в гонке за беспилотниками.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину сделало беспилотники движущей силой современной войны, однако аналитики предупредили, что Запад не должен спешить копировать подход Киева и Москвы, которые ставят на все. Об этом пишет Business Insider.

Запад внимательно следит за производством дронов в Украине и России. В частности военные НАТО проводят учения по ведению войны с помощью беспилотников, а оборонные компании разрабатывают новые системы по успешному опыту Украины на поле боя. В то же время эксперты по вопросам войны предостерегли, что просто копировать действия армий, которые воюют в Украине, было бы недальновидно.

"Быстрые изменения в технологии дронов и быстрое возникновение контрмер могут сделать сегодняшние дроны устаревшими уже завтра. Кроме того, нет гарантии, что дроны будут играть такую же роль в будущем. Аналитики считают, что западным военным, пожалуй, лучше подождать, прежде чем производить миллионы дронов", - подчеркнули в BI.

Как отметил старший исследователь военных технологий в ETH Zurich Мауро Гилли, дрон, который легко нейтрализуется силами противника, имеет небольшую ценность на фронте.

В частности слишком быстрое массовое производство дронов ставит под риск оставить военных с запасами оборудования, которое быстро теряет ценность по мере развития технологий и средств противодействия.

В свою очередь эксперт по дронам Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке отметила, что западные военные могут начать подражать Украине, накапливая беспилотники, однако она предостерегла, что дроны отличаются от традиционного оружия, поэтому их польза может исчезнуть почти за одну ночь.

"Дроны требуют другого подхода. Быстрые циклы инноваций означают, что если бы европейские страны закупили около 100 000 квадрокоптеров в 2023 году - подход, который в то время казался разумным - то, скорее всего, эти системы сейчас были бы практически бесполезными", - объяснила она.

В то же время эксперты по вопросам войны считают, что приоритетом сейчас является не массовое производство БпЛА, а создание возможностей для быстрого увеличения объемов производства, если этого потребует поле боя.

"На самом деле это остается серьезным вызовом для Запада. Западные оборонные предприятия сталкиваются с дефицитом оборудования и отставанием в производстве, и официальные лица признают, что производство нужно ускорить. Зато Россия перешла на военный режим, а Китай расширил свое оборонное производство, в частности производство дронов", - напомнили в Business Insider.

Какие уроки должен вынести Запад из войны в Украине

Война в Украине не напоминает конфликты, в которых западные силы участвовали в течение последних десятилетий. Это изнурительный конфликт с большими потерями, который характеризуется отсутствием преимущества в воздухе, миллионом жертв и новыми боевыми технологиями, а также возвращением позиционной войны в масштабах, которых Европа не видела со времен мировых войн.

По словам Франке, не все войны одинаковы.

"Украина может быть лишь пиковым моментом для войны с использованием дронов. Факторы, которые сделали дроны актуальными в Украине, могут выглядеть иначе в будущих войнах", - предупредила эксперт.

Почему дроны не станут движущей силой для Запада

По словам аналитиков, несмотря на то, что дроны играют главную роль в войне в Украине, они не могут заменить традиционные военные преимущества Запада.

"Причина, почему большая ставка на массовое использование беспилотных летательных аппаратов для нанесения смертельных ударов является опасной стратегией для стран НАТО, заключается в том, что Украина все еще несет большие потери и медленно теряет позиции под натиском российских атак, несмотря на то, что является мировым лидером в разработке, использовании и инновациях в сфере военных беспилотных летательных аппаратов", - пояснил эксперт по вопросам воздушных сил в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джастин Бронк.

Он считает, что Запад вряд ли сможет использовать дроны против РФ таким образом, чтобы это изменило ход войны, "закупая несколько десятков или даже сотен тысяч подобных дронов медленнее и имея меньше практического опыта".

Однако это не означает, что Запад может игнорировать дроны. В частности такие враги, как Россия, Китай и Иран, вкладывают значительные средства, поэтому силы НАТО должны быть способны противостоять дешевым беспилотным боевым системам.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, как Украина изготавливает дроны для ежедневных ударов по РФ. По его словам, выбивается логистика врага, поражаются заводы, предприятия, и все это происходит каждый день.

Также Катков прокомментировал производство дронов FP-1 - украинских дальнобойных БпЛА, которые по заявленным характеристикам, несут большую боевую часть, чем уже известный дрон "Лютый".

"И в руководстве компании Fire Point заявили, что производят в сутки около сотни этих FР-1, это 3000 дронов в месяц. Причем их цена объявлена около 70 000 долларов. Речь идет о 3 000 таких дронов. И это только FP-1. А еще есть "Лютый", есть еще "Бобры", есть еще "Мороки", то есть есть еще другие дальнобойные дроны. Для понимания, это цифры, которые объективно касаются того, что производит РФ", - заверил эксперт.

В то же время CNN сообщало, что Россия стремится к производству более 6000 "Шахедов" в месяц. Кроме того, сейчас производство ударных дронов на территории России теперь обходится гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупала их в Тегеране.

