Милитаризация России сохранится даже при окончании войны против Украины.

Годы ​​колоссальных расходов на оборону загнали Россию в состояние милитаризации, которая преобразила фабрики и втянула в работу сотни тысяч рабочих. Этот подъем помог предотвратить спад экономики. К тому же, кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что России нужна долгосрочная хорошо оснащённая армия.

Западные лидеры, в свою очередь, опасаются, что он может бросить ее против НАТО в течение пяти лет, и что он хочет включить процветающую оборонку в свой стратегический план, пишет Bloomberg.

Пока он строит планы, а Европа тратит миллиарды на перевооружение своих армий, главной дилеммой остается судьба танков и ракет, которые продолжают сходить с российских конвейеров, считают журналисты. Москва может попробовать превратить нагрузку на бюджет в источник дохода, продавая оружие союзникам типа Китая. Но, скапливаясь у восточных границ НАТО и дестабилизируя отношения с Европой, эти запасы рискуют стать обузой для экономики, уже страдающей от санкций, нестабильной банковской системы и слабого роста.

Военное производство и экономика России

Рост военного производства стал рекордным. До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году планировалась поставка около 400 бронемашин в год, теперь их выпускают в десять раз больше.

Появились и новые технологии: запущены собственные линии по производству дронов, которые стали ключевым оружием. Если раньше дроны импортировали из Ирана, то теперь в России выпустили 1,5 млн штук за год против 140 тысяч в 2023 году.

Но расходы на войну колоссальны: только оборонные траты за 2022–2024 годы составили минимум 22 триллиона рублей (263 миллиарда долларов), по данным СМИ. И прогнозы говорят о том, что сокращать их в ближайшие три года не планируют — в бюджете уже прорисовываются ежегодные дыры из-за санкций.

Россия может обратиться к опыту после Второй мировой войны, когда переход советских заводов на оборонную продукцию позволил СССР стать одним из крупнейших экспортёров вооружений. Поэтому, после завершения полномасштабной войны, скорее всего, наиболее успешные оружейные решения будут продаваться за рубеж.

"Россия вряд ли прекратит милитаризацию экономики даже если война в Украине закончится. Широкое противостояние Москвы и Запада не прекратится: это одна из причин, почему большая часть оборонного комплекса будет выпускать больше продукции, чем до 2022 года, готовясь к новым конфликтам", - считает эксперт Bloomberg Алекс Кокчаров.

Россия ранее уже была вторым поставщиком оружия в мире (после США) до нападения на Украину. В последние годы продажи упали именно из-за агрессии против "соседа". И уже сейчас появляются признаки восстановления. Оборонные предприятия снова участвуют в оружейных салонах в Индии, Китае, на Ближнем Востоке и в Африке. Впервые за шесть лет российское оружие показали на выставках в Малайзии и Бразилии. Ассортимент включает полный спектр военной техники, рассматриваются передачи технологий и совместное производство.

Госэкспортер вооружения "Рособоронэкспорт", отвечающий за порядка 85% зарубежных продаж, сообщил о рекордном портфеле заказов — на сумму 60 млрд долларов, что даёт заводам уверенный спрос и долгосрочные контракты. Сообщается, что Россия сможет продавать вооружения на 17–19 млрд долларов в год в первые четыре года после войны.

Однако СМИ пишет, что стратегия остается небезупречной: несмотря на солидный портфель заказов, полученные от экспорта суммы меньше половины годового оборонного бюджета. К тому же покупатели могут столкнуться с давлением Запада. Вполне возможно, что с продолжением работы оборонных предприятий возможны увольнения и снижение зарплат, поскольку экспорт не сможет загрузить мощности полностью.

Ранее УНИАН сообщал, что у России заканчивается нефть, и дело не в украинских дронах. Сегодня Москва сосредоточена на выжимании ресурсов из существующих месторождений и почти остановила разведку новых. И в долгосрочной перспективе ситуация для Москвы выглядит довольно мрачно.

Кроме того, мы также рассказывали, что путинская помпезность является прикрытием для многолетнего упадка России. Бряцание ядерным оружием, хвастовство БРИКС и военные авантюры за рубежом - это не столько признаки истинной мощи, сколько тактика слабого игрока, пытающегося замаскировать слабость.

