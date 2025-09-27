Слабеющие державы редко приходят в упадок достойно. Лидеры воспринимают отступление как унижение и уязвимость.

Годами Россия отчаянно пытается убедить мир, а, по сути, себя - в том, что она великая держава.

Но, как пишут в колонке для The Hill профессор международных отношений в колледже Макалестер Эндрю Лэтэм и научный сотрудник колледжа Макалестер Лиам Атас, возможности для фотосессий на саммитах, бряцание ядерным оружием, хвастовство БРИКС и военные авантюры за рубежом - это не столько признаки истинной мощи, сколько тактика слабого игрока, пытающегося замаскировать слабость, чтобы отвлечь внимание от разваливающейся империи.

"За фасадом воинственной великой державы скрывается опустошенное государство, выходящее из клуба великих держав. Некогда неоспоримая - а во времена холодной войны, по сути, одна из двух сверхдержав - Россия сегодня явно приходит в упадок", - говорится в их материале.

Специалисты отметили, что державы, находящиеся в упадке, нападают и это происходит по нескольким причинам, среди которых "отчаянная ставка на то, что последний бросок костей может обратить вспять упадок". В случае с РФ, как отметили авторы, это катастрофическая системная война.

"Чтобы понять сегодняшнюю Россию, мы должны поместить ее в эту модель упадка, дестабилизации и потрясений. Когда мы это делаем, исторические параллели оказываются отрезвляющими", - считают эксперты.

В своем материале они привели в пример Германию в период Первой мировой войны. Эксперты отметили, что в 1914 году Германия вступила в войну из страха. Берлин осознавал растущую мощь России и пришел к выводу, что Второй рейх не сможет одолеть такого гиганта в долгосрочной перспективе.

Более тревожной была перспектива того, что Россия приближается к моменту "взлета": способности быстро мобилизоваться и сокрушить Германию совместно с Францией. Немецкие лидеры считали, что ожидание означает окружение, а окружение – поражение. Убежденные, что время на исходе, они ударили первыми. Германия не была смелой, но отчаянной: это было приходящее в упадок государство, поставившее все на войну ради сохранения своего места в Европе.

"Та же логика преследует Россию сегодня. Подобно Германии времен Вильгельма, она видит себя окруженной и отстраненной от будущего Европы и поэтому напала на Украину, как когда-то Берлин на своих соседей. Столкнувшись с маргинализацией, она выбирает безрассудный путь войны как способ обрести актуальность", - высказали мнение специалисты.

Они отметили, что в этом свете поведение России имеет историческую основу - это слабеющая держава, которая не может скрыть свою стагнацию.

"Всплеск роста, начавшийся во время войны, уже идет на спад. Инфляция растет, потребительские рынки сокращаются, а отрасли, не связанные с обороной, испытывают трудности", - написали эксперты.

Они добавили, что к этой проблеме добавился еще и демографический спад. В РФ наблюдается высокая смертность, массовая эмиграция и хронически низкая рождаемость, что приводит к сокращению рабочей силы, перегруженности пенсионной системы и неспособности экономики выдержать милитаризацию.

А армия РФ в Украине обескровлена, довоенный образ доблести оказался несостоятельным. Потери в живой силе, технике и престиже были колоссальными.

Однако Кремль усилил дестабилизацию. "Война - наиболее очевидное проявление этой тенденции, но не единственное. Вмешательства в Африке, на Ближнем Востоке и в киберпространстве - это скорее не шаги восходящей державы, а скорее размахивание падающей", - говорится в материале.

Лэтэм и Атас добавили, что точно так же, постановочные столкновения с Китаем, участие в саммитах БРИКС и ядерные спектакли - это скорее представление, чем реальность, театр великой державы, стремящейся скрыть свой упадок.

"Слабеющие державы редко приходят в упадок достойно. Лидеры воспринимают отступление как унижение и уязвимость. Они стремятся предотвратить его любой ценой. Тем самым они создают кризисы, которые тянут за собой всю систему", - отметили эксперты.

"Россия, несомненно, приходит в упадок, но она сохраняет способность генерировать нестабильность. Ядерное государство с развитыми кибервозможностями и постоянным местом в Совете Безопасности ООН все еще может нанести серьезный ущерб на своем пути к краху. Задача состоит не только в том, чтобы сдержать российскую агрессию, но и в том, чтобы управлять ее спадом, минимизируя системные нарушения", - подытожили эксперты.

Россия и ее эконосический спад

После нападения на Украину в 2022 году ряд мировых государств ввел санкции против РФ. С тех пор страна сталкивается с постоянным давлением на свою экономику.

Как заявлял президент Финляндии Александр Стубб, после того, как Европа приняла 19-й пакет санкций против России, совокупный эффект серьезно сказывается на российской экономике:

"У них закончились резервы. Инфляция и процентные ставки превышают 20%. Их темпы роста нулевые или отрицательные. И им придется повысить налоги. Таким образом, Россия видит экономическую цену войны", - отметил он.

