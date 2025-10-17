Еврокомиссия также призвала союзников по G7 и другие страны усилить свою поддержку Украины наряду с ЕС.

В Европейском Союзе предложили использовать часть "репарационного займа" в размере 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины. Главным условием является дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона, пишет Financial Times.

Отмечается, что такое предложение было сделано послам ЕС 17 октября. В документе Европейской комиссии, с которым ознакомились журналисты, подробно описывается структура кредита. Выяснилась, что большую часть "репарационного займа" планируют использовать для закупок оружия, а также для поддержки оборонной промышленности Украины и Европы.

В издании добавили, что по просьбе Франции было введено предпочтение европейскому оружию. В Еврокомиссии отметили, что может быть предусмотрено сотрудничество с международными партнерами, которые обязуются предоставить дополнительную поддержку Украине.

Европейские дипломаты и чиновники рассказали журналистам, что главная цель этого предложения заключается в том, чтобы использовать крупные контракты на закупку оружия, тем самым удержав США на своей стороне.

В издании добавили, что Еврокомиссия также призвала союзников по G7 и другие страны усилить свою поддержку Украины наряду с ЕС. Это может включать в себя повторение "репарационного кредита" ЕС путем использования активов, замороженных в их юрисдикциях.

Украина может получить от ЕС помощь еще на 25 миллиардов евро активов РФ

Ранее Politico сообщило, что Еврокомиссия предлагает обсудить возможность использования для поддержки Украины еще 25 миллиардов евро замороженных российских активов. По информации издания, они лежат на частных банковских счетах в странах-членах Евросоюза.

В издании добавили, что лидеры стран Европейского Союза собираются провести широкое обсуждение этой инициативы и призовут Еврокомиссию представить предложение по займу.

