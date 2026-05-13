Кромешная тьма: почему ходить по авианосцу Abraham Lincoln ночью смертельно опасно

Американский авианосец USS Abraham Lincoln поддерживает протокол "Затемнение корабля" во время ночных миссий. Это гарантирует, что авианосец остается невидимым для вражеских датчиков, но при этом полетная палуба остается в кромешной темноте. Все 5000 моряков должны полагаться на мышечную память и крошечные химические фонарики, чтобы ориентироваться на корабле. Почему палуба авианосца ночью становится смертельно опасной – объясняет портал WioNews.

Реактивные двигатели со скоростью 250 км/ч

Истребители, такие как F-35C, запускаются каждую минуту, создавая невидимые потоки выхлопных газов, достигающие скорости 250 километров в час. В темноте моряка может сдуть с палубы внезапным скачком мощности двигателя. Жара и сила достаточны, чтобы мгновенно выбросить тяжелое оборудование в море.

30-тонные "бесшумные" опасности

30-тонные реактивные самолеты движутся по палубе без фар. Чрезвычайно сильный шум на палубе делает их "бесшумными" для уха, а лопасти винта становятся невидимыми, вращаясь в темноте.

20-метровые обрывы

Полётная палуба расположена примерно в 20 метрах над бурлящим кильватерным следом атомного корабля. При 10-процентной видимости край авианосца практически невозможно увидеть без приборов ночного видения. Падение за борт во время поворота означает, что моряк, скорее всего, потеряется в массивных винтах корабля.

Катапульты высокого давления

Стальные челноки проносятся по палубе на смертельной скорости. Моряки должны уворачиваться от паропроводов с температурой 248°C, которые могут незаметно протекать и резать, как лезвие.

Смертельно опасное всасывание двигателя

Красное освещение скрывает "впускные карманы" работающих реактивных двигателей. Экипажи работают в нескольких сантиметрах от зон мощного всасывания, способных мгновенно поглотить человека.

Постоянная боевая готовность

Экипаж авианосца USS Abraham Lincoln работает 12-часовые смены в условиях высокого стресса, обеспечивая безопасность на Ближнем Востоке. Изнеможение в сочетании с опасностями "темной палубы" создают высокий риск человеческой ошибки. Несмотря на опасность, 5000 моряков должны обеспечить безопасную посадку каждого F/A-18 и F-35C.

Ранее УНИАН рассказівал, что палуба авианосца USS Abraham Lincoln во время ночных операций полностью окрашивается в красный цвет. Авианосец использует строгое красное освещение с длиной волны 620 нанометров во время ночных операций, чтобы сохранить ночное зрение экипажа, предотвратить временную слепоту и обеспечить безопасность.

