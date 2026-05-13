Ведущий 'Караоке на майдане' ХАС представил эмоциональный сингл и клип 'Звикли'

Украинский артист и новый ведущий "Караоке на Майдане" ХАС представляет сингл и клип "Звикли" – одну из самых личных и эмоциональных работ в своем творчестве. Песня была написана еще несколько лет назад и должна была войти в лирический альбом "Любов на Любов", однако тогда артист не решился ее выпустить.

"Звикли" – это история об отношениях, которые держатся не на любви, а на привычке. Об эмоциональной зависимости, внутреннем конфликте и том состоянии, когда люди продолжают быть вместе, даже понимая, что разрушают друг друга. Через образы "ангела и демона", "нежности, которая ранит", и повторяющееся "мы привыкли" артист передает цикличность таких связей.

Сам ХАС признается, что долго откладывал релиз из-за его личного характера:

"Эта песня должна была выйти еще несколько лет назад, но я не решился ее выпустить. Она очень личная, а такие вещи часто самые болезненные. Мне не хочется в деталях объяснять историю ее написания – я стремлюсь, чтобы каждый услышал в ней себя, а не "копался" в моей. Мне до сих пор больно, и пока все, что я могу – это по частям проживать эмоции через музыку".

Режиссером клипа стала Мария Халпахчи, с которой артист уже работал ранее над масштабной, эпической видеоработой "Так не честно". Если предыдущий клип был построен на размахе и драматической визуальной экспрессии, то "Звикли" – наоборот, сознательно сдержанный и минималистичный.

Идея видео возникла неожиданно – после того, как другой задуманный клип так и не состоялся:

"Мы готовили совсем другой клип на трек "Течет река", с большой подготовкой, образами, локациями. Но что-то постоянно шло не так: обстоятельства и погодные условия буквально срывали съемки. И в какой-то момент ХАС позвонил и предложил послушать новую песню "Звикли". После первого же прослушивания я поняла, что именно мы должны сделать. Для него это даже стало сюрпризом – финальную концепцию он увидел уже на площадке. От прежней идеи остались только костюмы, которые неожиданно идеально вписались в новую историю. И даже когда за два дня до съемок выбыл актер, мы не остановились – ведь и не до такого "Мы привыкли", – рассказывает режиссер Мария Халпахчи.

Визуально клип построен на символах и балансе между черным и белым – как отражение отношений, существующих между крайностями: нежностью и болью, привязанностью и разрушением.

"Звикли" уже доступна на всех стриминговых платформах.

Напомним, ХАС недавно стал новым ведущим легендарного шоу "Караоке на майдане", которое возвращается после почти семилетней паузы ради важной цели – поддержки ветеранов реабилитационного центра "Титановые".

