Текущий ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня, поскольку правительство не выделило средств, – Максим Шкиль

В секторе дорожного строительства сложилась сложная ситуация, связанная с отсутствием договоров и фактически работой предприятий за свой счет, ведь правительство не выделило финансирование на проведение текущего ремонта магистралей.

Дорожные работы в Украине могут завершиться уже с 1 июня, ведь компании не получают финансирования и работают фактически в долг. Об этом заявил председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, СЕО и основатель Autostrada Максим Шкиль.

"Что касается ремонта дорог: 1. Средств нет; 2. Договоры не заключены; 3. Подрядчики работают за свой счет; 4. При таком подходе с 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится. За защиту энергетических объектов долги 22/23 года так и не погашены. Судя по записям, причины всем очевидны", – отметил в посте в соцсети Facebook Максим Шкиль.

Председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины также сообщил, что в марте президент дал поручение выделить 52 млрд на текущий ремонт дорог, чтобы обеспечить проезд по ключевым магистралям. И речь идет не о капитальных ремонтах, а исключительно о текущем ремонте для обеспечения проезда.

"На сегодняшний день из порученных президентом 52 млрд грн выделено только 3 млрд. При этом дорожная отрасль отнеслась к выполнению задачи ответственно: задействованы тысячи единиц техники и дорожных рабочих, которые с 6 утра до поздней ночи восстанавливали дорожную сеть. Долг только перед Autostrada за текущий ремонт дорог на 1 июня составит более 6 млрд грн", – отметил Максим Шкиль в посте на своей странице в Facebook.

Он также добавил: ежедневно, чтобы вовремя выплачивать заработную плату, рассчитываться с поставщиками за материалы, платить налоги, компания выплачивает проценты по кредитам, что является прямыми убытками вследствие несвоевременного финансирования выполненных работ.

На сегодняшний день четкого понимания сроков погашения задолженности нет.

"Если и в дальнейшем выполненные работы не будут профинансированы, мы будем вынуждены остановить работы, ведь размер кредитных линий и имеющегося финансирования ограничен", – сообщил Максим Шкиль.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в Украине до 1 июня планируется завершить текущий ремонт на всех дорогах общего пользования, восстановив 10 млн квадратных метров покрытия.