Связанный с Ираном танкер прошел по Ормузскому проливу, несмотря на блокаду США, – Bloomberg

Танкер был загружен иранским газом.

Супертанкер класса VLGC с иранским сжиженным углеводородным газом (СВГ) прошел из Персидского залива мимо границ блокады, объявленной в прошлом месяце ВМС США, пишет Bloomberg.

По оценкам платформ отслеживания судов Kpler и Vortexa, для своего текущего рейса сверхкрупный танкер под названием Tara Gas загрузил иранский сжиженный газ в начале мая. Он пересек линию блокады, простирающуюся от Рас-аль-Хадда в Омане до ирано-пакистанской границы, поздно вечером 12 мая и в настоящее время движется в юго-восточном направлении в Аравийском море.

С момента, как США объявили о введении блокады против Ирана, военные корабли перехватили некоторые суда далеко за пределами этой линии, но она остается ориентиром для капитанов и владельцев судов. По крайней мере один нефтяной танкер, вероятно, проскользнул мимо нее.

Судоходство на Ближнем Востоке претерпело серьезные изменения с тех пор, как в конце февраля США и Израиль нанесли первые удары по Ирану. Суда, планирующие пройти через Ормузский пролив и Оманский залив, теперь вынуждены учитывать противоречивые требования военно-морских сил обеих стран, иначе они рискуют подвергнуться нападению или быть задержанными.

Центральное командование США заявило 12 мая, что с начала блокады оно перенаправило 65 коммерческих судов и вывело из строя четыре.

Судно Tara Gas, известное под своим прежним названием Gas Global, связывают с Ираном. Согласно базе данных Equasis, владельцем этого танкера класса VLGC является компания Global Gas Inc., базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Введенная блокада не идеальна и уязвима с обеих сторон. Так, в течение апреля по меньшей мере четыре танкера, загруженные нефтью из ОАЭ, вышли из Персидского залива на восток без согласования с Ираном. На экспорт они доставили не менее 6 миллионов баррелей нефти.

По оценкам аналитиков, мировых запасов нефти хватит лишь до конца этого месяца, если пролив не будет полностью разблокирован.

