Опубликованы первые фото экспортной БМП 'Борсук', которая может пригодиться Украине

В экспортной версии польскую БМП оснастили беспилотной башней Turra-30.

Польская компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) на выставке IDEB Defence & Security 2026 представила экспортную версию модульной гусеничной платформы UMTP, которая является основой боевой машины пехоты Borsuk. Об этом сообщает Defense Express.

В экспортной версии машина получила беспилотную башню Turra-30 от словацкой компании EVPÚ a.s. с возможностью установки пушки от ZTS Special или Northrop Grumman. Также машина оснащена спаренным 7,62-мм пулеметом и противотанковыми управляемыми ракетами SPIKE LR/LR2.

Вероятно, Польша и Словакия хотят совместно продвигать экспортную версию на рынки третьих стран. Такая машина могла бы пригодиться Украине, которая остро нуждается в современных БМП. В то же время камуфляж машины намекает на ориентацию прежде всего на азиатский рынок.

Видео дня

Эксперты отмечают, что БМП ждет жесткая конкуренция на современном рынке, где представлен широкий выбор новейших боевых машин пехоты, тем более что по крайней мере часть из них уже проверена в бою.

Стоит учитывать, что сам Borsuk лишь недавно запустили в серийное производство, поэтому Польше понадобится еще некоторое время для выхода на приемлемые темпы выпуска машин.

БМП Borsuk – справка УНИАН

Базовая БМП Borsuk является машиной производства Huta Stalowa Wola, входящей в состав PGZ. Она предназначена для замены устаревшей БМП BWP-1 (польское обозначение БМП-1), которая находится на вооружении польской армии.

Borsuk имеет абсолютное преимущество над советской БМП-1 по всем ключевым параметрам: огневой мощи, защищенности, ситуационной осведомленности и эргономике. Масса машины составляет 28 тонн. Экипаж состоит из трех человек, а десантное отделение вмещает шесть бойцов.

Европейская бронетехника – другие новости

На выставке IDEB 2026 также была представлена другая интересная новинка – новый средний танк CFL-120 Karpat от компании Czechoslovak Group.

Он является результатом сотрудничества Czechoslovak Group и турецкой FNSS Savunma Sistemleri. Машина создана на базе гусеничного шасси турецкой разработки, ее серийное производство планируют организовать на мощностях Czechoslovak Group в Словакии.

Еще ранее УНИАН писал, что Германия приступила к разработке нового основного боевого танка, который в СМИ получил условное название Leopard 3. Его планируют оснастить 130-мм пушкой с автоматом заряжания.

Вас также могут заинтересовать новости: