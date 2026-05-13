РФ уже в 10-й раз 'ставит' на дежурство 'Сармат': эксперты рассказали, что не так с ракетой

Эксперты напомнили, что россияне разрабатывают эту межконтинентальную баллистическую ракету с 2011 года.

Россия уже в десятый раз за последние годы заявляет о якобы вводе в боевое дежурство "в ближайшее время" межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Как отметили эксперты Defense Express, программа создания этой ракеты сопровождается постоянными задержками, неудачными испытаниями и регулярными переносами сроков ввода в эксплуатацию.

В издании напомнили, что Минобороны РФ 12 мая объявило об успешном испытании этой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования. Пуск был осуществлен с полигона Кура на Камчатке и объявлен успешным. Также россияне показали выход ракеты из шахты после минометного старта, а также запуск двигателей первой ступени.

Как отметили в Defense Express, в прошлый раз, 21 сентября 2024 года, "Сармат" взорвался в шахте, "то есть речь идет о возобновлении испытаний ракеты, которая создается с 2011 года". А до этого, пишут эксперты, единственный известный успешный пуск был осуществлен 20 апреля 2022 года.

Уточняя заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что "в конце текущего года "Сармат" действительно вступит в боевое дежурство", аналитики отметили, что "Сармат" в РФ "ставят на боевое дежурство уже далеко не впервые".

Defense Express, ссылаясь на публикацию российского оппозиционного издания Astra, отметило, что в целом с 2021 года уже было 10 таких заявлений – в среднем по два в год. Причем первоначальный срок постановки ракеты на дежурство в 2022 году постоянно переносился.

"Реальная постановка на дежурство межконтинентальной ракеты с ядерными зарядами во времена СССР происходила только после ряда успешных подряд пусков. В то же время в РФ пытаются этот процесс ускорить из-за того, что гарантийный срок эксплуатации Р-36М2 "Воевода" давно истек. А эти тяжелые МБР, которых "на бумаге" насчитывается 46 единиц, отвечают за доставку 460 зарядов. Это примерно 39% от общего количества в 1181 ядерной боеголовки на стратегических ракетах наземного базирования", – отметили эксперты.

Последнее заявление Путина об испытаниях ракеты "Сармат"

Как сообщал ранее УНИАН, 12 мая Путин похвастался испытанием ракеты "Сармат". Он объявил, что в конце текущего года этот комплекс будет поставлен на боевое дежурство. Кроме того, диктатор подчеркнул, что дальность применения "Сармата" может составлять более 35 тысяч километров.

Также в этот же день стало известно, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Минобороны РФ обнародовало видео нового испытания. Как заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев, "Сармат" превосходит своего предшественника – ракетный комплекс "Воевода" – по дальности, полезной нагрузке и возможностям преодоления противоракетной обороны.

