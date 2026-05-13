Есть сомнения, насколько удачным был этот запуск: эксперт об испытаниях ракеты 'Сармат'

Попович назвал эту ракету "страшилкой".

Россия уже неоднократно заявляла о том, что поставила на боевое дежурство свой стратегический ракетный комплекс "Сармат". Об этом рассказал Денис Попович, военный обозреватель, в эфире Radio NV, комментируя новые испытания этой ракеты в РФ.

"Этот "Сармат" фигурирует уже очень давно. Его в виде мультиков продемонстрировали еще в 2018 году, когда Путин во время своего доклада федеральному собранию хвастался новыми образцами своего вооружения. Там и "Посейдон" фигурировал, и "Кинжал", и "Сармат" там был, и "Авангард", – рассказал Попович.

В то же время эксперт подчеркнул, что ракета от россиян на сегодняшний день является "страшилкой", поскольку РФ не будет применять ее против Украины.

"Это межконтинентальная ракета, и она не будет использоваться на территории Украины. Это страшилка для наших партнеров. Вот посмотрите, что у нас есть. Что эта ракета, которая представляет собой абсолютное оружие, что если мы как ударим, то от вас щепки полетят", – добавил Попович.

Кроме того, эксперт поставил под сомнение сами видео с якобы успешных испытаний этой ракеты:

"На эти видео нужно посмотреть, действительно ли этот запуск был удачным. Поскольку в предыдущих запусках "Сармата" была видна проблема этой ракеты. Так или иначе там что-то происходило. Поэтому у меня есть сомнения относительно того, насколько удачным вообще был этот запуск", – отметил Попович.

Ракета "Сармат": что известно

По мнению аналитиков из Института изучения войны, кремлевский диктатор Путин заявил о новых испытаниях ракет "Сармат" и "Орешник" по двум причинам. Первая – это желание "продемонстрировать военную силу" на фоне неспособности Кремля обеспечить безопасность парада 9 мая. А вторая – отвлечь внимание от неудач своей армии на поле боя.

Аналитики Defense Express тем временем отмечают, что РФ уже в десятый раз за последние годы заявляет о якобы вводе в боевое дежурство "в ближайшее время" межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Аналитики напоминают, что во время одного из предыдущих таких пусков ракета взорвалась в шахте. А до этого единственный известный успешный пуск был осуществлен 20 апреля 2022 года.

