Скандальная Приходько процитировала Фарион и нарвалась на новую волну критики

Певица вышла на связь в соцсети Threads.

Известная украинская певица Анастасия Приходько процитировала убитую Ирину Фарион, перешла на русский язык и нарвалась на резкую критику.

"Мені горнятко чаю з цитриною! Как дела, друзья? Скоро подкину вам дровец для обсуждения! Вы даже не догадываетесь, кто из вас выиграл в лотерею успеха", - написала Приходько в соцсети Threads.

Стоит отметить, что фразу "Мені горнятко чаю з цитриною" Ирина Фарион произнесла во время интервью, жалуясь на обслуживание в одном из киевских заведений.

Видео дня

Некоторые пользователи критически отреагировали на пост Приходько, отметив в комментариях:

"Приходько - стань Уходько в одноклассники", "Почему никто не оценил "горнятко чаю з цитриною"? Невежды какие-то", "Уходько, ты уже Ирину Фарион цитируешь? Молодец, … тебе это не поможет", "У вас с Потапом одно и то же расстройство?", "Пожалуйста, не несите сюда этот язык. Спасибо".

К чему же вела певица, пока остается загадкой.

Напомним, ранее Анастасия Приходько попала в языковой скандал, сделав заявление о "киевском русском языке", и отличилась заявлением о трудовых мигрантах в Украине.

"Скоро приедут к нам друзья из Пакистана, из Индии. А вы, бл***, не готовы! Не готовы встречать гостей. А их приедет очень много. Порядка 300 тысяч. Трудовых мигрантов".

Вас также могут заинтересовать новости: