Япония впервые за 80 лет отправит танки на экспорт: какая страна их получит

Важным фактором является меньший вес японских танков по сравнению с европейскими или американскими аналогами.

В Японии ослабляют собственные запреты на экспорт вооружения и заключают новые контракты. Впервые за более чем 80 лет японские танки могут пойти на экспорт.

Как пишет Defense Express, первой страной, которая может получить японскую тяжелую технику, могут стать Филиппины. Здесь сейчас рассматривают возможность заказа основных боевых танков Type 10, а также колесных танков Type 16. В случае если заказ все-таки будет заключен, это станет первым случаем экспорта танков Японией со времен Второй мировой войны.

При этом важным параметром для Филиппин в тяжелой бронетехнике является ее масса, поскольку в стране большое количество мостов, которые могут не выдержать вес полноценных основных боевых танков, таких как корейские K2 (55 тонн), немецкие Leopard 2 (55,1–66,5 тонн) или американские M1 Abrams (54,4–66,8 тонн).

Что известно о японских танках

Японский Type 10, несмотря на неплохую броню, представленную модульной керамической броней, а также наличие 120-мм пушки Rheinmetal L/44 с автоматом заряжания, имеет массу в боевой готовности всего 44-48 тонн.

Кроме того, дизельный двигатель мощностью 1200 лошадиных сил обеспечивает танку скорость до 70 км/ч как вперед, так и назад. Он также оснащен гидропневматической подвеской и имеет запас хода до 500 км.

Филиппины также рассматривают и Type 16, легкий колесный танк с массой всего 26 тонн, скоростью до 100 км/ч и 105-мм пушкой. Он позволит армии быстро реагировать на угрозы и оперативно развертывать танковые силы на побережье для его защиты и отражения возможных попыток высадки.

Оба танка оснащены современными системами управления огнем и в целом выглядят отличными вариантами для вооружения вооруженных сил Филиппин. При этом Япония может продать Филиппинам Type 10 и Type 16 по сниженной цене, поскольку стоимость проекта уже могла быть покрыта предыдущими заказами для сил самообороны Японии.

В то же время пока речь не идет о заключении соглашений на эти танки, а также нет официальных подтверждений заинтересованности Филиппин в этой технике.

Экспорт оружия из Японии

Напомним, в апреле японские власти отменили ограничения на экспорт летального оружия. Отныне страна сможет продавать корабли, танки, ракеты и боеприпасы.

Известно, что Япония будет экспортировать собственное вооружение только тем странам, которые имеют соглашения о передаче оборудования Токио. Сейчас таких государств 17, но правительство работает над новыми договоренностями.

Также в новых правилах экспорта есть еще одно ограничение: Япония не сможет поставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны, но правительство может сделать исключение, если этого потребует национальная безопасность.

